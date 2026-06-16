Un nou tanc de luptă greu pentru Europa a fost dezvelit la Paris

Un șasiu german și un tun francez: noul tanc de luptă greu prezentat la expoziția industriei de apărare Eurosatory exemplifică posibilitățile parteneriatului strategic dintre Paris și Berlin, atunci când părțile se pot pune de acord, relatează France24.

Grupul franco-german de apărare KNDS a prezentat tancul într-o soluție de avarie menită să înlocuiască flota îmbătrânită de tancuri Leclerc a armatei franceze, în timp ce proiectul comun al Franței și Germaniei pentru dezvoltarea unui tanc de generație următoare înregistrează întârzieri.

Amenințarea tot mai mare din partea Rusiei, combinată cu reticența crescândă a președintelui american Donald Trump de a sprijini apărarea Europei, determină guvernele europene să se grăbească să își consolideze capacitatea militară.

Totuși, cooperarea europeană în producția de echipamente de apărare se confruntă cu dificultăți.

Lansarea noului tanc de către KNDS la expoziția industriei de apărare Eurosatory, de lângă Paris, vine după decizia Franței și Germaniei de săptămâna trecută de a renunța la programul lor comun de avioane de luptă de generație viitoare FCAS (Future Combat Air System), după luni de dezacorduri între Airbus și Dassault Aviation.

Un tanc greu produs în Franța și Germania

KNDS a precizat că tancul – numit CAPINT, de la „capabilitate intermediară” – combină un șasiu produs de divizia germană a companiei și un tun de tanc realizat de divizia sa franceză.

Tancul CAPINT, FOTO: Guillaume Baptiste / AFP / Profimedia

Compania a mai precizat că acesta are scopul de a consolida capacitățile armatei franceze și de a „deschide drumul” către viitorul tanc franco-german de nouă generație MGCS (Main Ground Combat System).

Inițiat în 2017, MGCS (Main Ground Combat System) este conceput să înlocuiască tancurile Leopard 2 ale Germaniei și Leclerc ale Franței, cu intrarea în serviciu planificată inițial pentru perioada 2040–2045.

Tancurile Leclerc urmează să fie scoase din uz până în 2038. Catherine Vautrin, ministrul francez al Forțelor Armate, a declarat în aprilie că Parisul a decis lansarea unui program de tanc „intermediar” pentru a compensa întârzierile care afectează MGCS, despre care a spus că este cu aproximativ 10 ani în urmă față de calendarul inițial.

Soarta tancului MGCS rămâne neclară

Directorul general al grupului german Rheinmetall, unul dintre acționarii inițiativei MGCS, a fost citat în weekend spunând că Franța ia în considerare reduceri drastice ale finanțării proiectului.

O sursă guvernamentală franceză a afirmat însă că proiectul rămâne important atât pentru Franța, cât și Germania.

Germania a început să lucreze în 2025 la propriile planuri paralele cu MGCS, cu un tanc intermediar dezvoltat de KNDS Germania și Rheinmetall, numit Leopard 2AX sau Leopard 3, destinat să înlocuiască flota de Leopard 2.

KNDS este liderul Europei în materie de proiecte de tancuri de luptă grele, fiind arhitectul tancurilor Leclerc și Leopard 2.