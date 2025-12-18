„Răspuns la amenințarea din partea Chinei”. SUA înarmează Taiwanul cu sisteme HIMARS, obuziere și rachete Javelin, ca să poată duce un război „asimetric”

Exerciții militare în regiunea Indo-Pacific, pe fondul tensiunilor crescânde din Marea Chinei de Sud, Strâmtoarea Taiwan și Marea Filipinelor de Vest. Soldați ai armatei australiene trag cu muniție reală folosind un obuzier M777, pe 27 august 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Administrația Trump a anunțat vânzări de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan, acesta fiind cel mai mare pachet american de armament, de până acum, pentru insula care se află sub o presiune militară din ce în ce mai mare din partea Chinei, informează joi Reuters.

Anunțul privind vânzarea de arme către Taiwan este al doilea din cadrul actualei administrații a președintelui american Donald Trump și vine în contextul în care Beijingul intensifică presiunea militară și diplomatică asupra Taiwanului, al cărui guvern respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului.

Vânzările propuse de armament acoperă opt articole, inclusiv sisteme de rachete HIMARS, obuziere, rachete antitanc Javelin, drone Altius cu muniție teleghidată și piese pentru alte echipamente, a transmis ministerul Apărării din Taiwan, într-un comunicat.

„Război asimetric”

„Statele Unite continuă să ajute Taiwanul să mențină capacități suficiente de autoapărare și să construiască rapid o putere de descurajare puternică și să valorifice avantajele războiului asimetric, care constituie baza menținerii păcii și stabilității regionale”, a adăugat ministerul.

Pachetul trebuie aprobat de Congresul SUA, în interiorul căruia Taiwanul beneficiază de un sprijin larg din partea ambelor partide.

Într-o serie de declarații separate în care a anunțat detaliile acordului privind armamentul, Pentagonul a afirmat că vânzarea de arme servește intereselor naționale, economice și de securitate ale SUA, sprijinind eforturile continue ale Taiwanului de a-și moderniza forțele armate și de a menține o „capacitate defensivă credibilă”.

Susținut de Statele Unite, Taiwanul a depus eforturi pentru a-și transforma forțele armate astfel încât să poată duce un „război asimetric”, folosind arme mobile, mai mici și adesea mai ieftine, care au totuși o putere de lovire precisă, cum ar fi dronele.

„Țara noastră va continua să promoveze reformele în domeniul apărării, să consolideze reziliența întregii societăți în materie de apărare, să demonstreze hotărârea noastră de a ne apăra și să protejăm pacea prin forță”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției taiwaneze, Karen Kuo, într-un comunicat, mulțumind Statelor Unite pentru vânzări.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a anunțat luna trecută un buget suplimentar în sectorul apărării de 40 de miliarde de dolari, pentru perioada 2026-2033, afirmând că „nu există loc pentru compromisuri în ceea ce privește securitatea națională”.

Ministerul de Externe al Chinei și-a exprimat nemulțumirea, așa cum face în cazul tuturor vânzărilor de arme ale SUA către Taiwan, afirmând că acordul „subminează grav pacea și stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan” și a cerut încetarea unor astfel de acorduri.

„Prin sprijinirea «independenței Taiwanului» cu arme, partea americană nu va face decât să atragă focul asupra ei; utilizarea Taiwanului pentru a îndigui China este sortită eșecului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Guo Jiakun, la Beijing.

Rupert Hammond-Chambers, președintele Consiliului de Afaceri SUA-Taiwan, a declarat că arme precum HIMARS, care au fost utilizate pe scară largă de Ucraina împotriva forțelor ruse, ar putea juca un rol esențial în distrugerea unei forțe chineze invadatoare.

„Acest pachet de notificări ale Congresului, un record în asistența de securitate acordată de SUA Taiwanului, este un răspuns la amenințarea din partea Chinei și la cererea domnului Trump ca partenerii și aliații să facă mai mult pentru a-și asigura propria apărare”, a adăugat el.

Vizita ministrului de Externe în SUA

Anunțul privind vânzările de armament, făcut miercuri, a urmat unei vizite neanunțate a ministrului de Externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, în zona Washingtonului săptămâna trecută, pentru a se întâlni cu oficiali americani, potrivit a două surse care au vorbit cu Reuters sub protecția anonimatului.

Agenția de presă notează că nu a putut determina agenda întâlnirilor, iar ministerul de Externe al Taiwanului a refuzat să comenteze.

Washingtonul are relații diplomatice oficiale cu Beijingul, dar menține relații neoficiale cu Taiwanul și este cel mai important furnizor de arme al insulei. Statele Unite sunt obligate prin lege să furnizeze Taiwanului mijloacele necesare pentru a se apăra, deși aceste vânzări de armament sunt o sursă constantă de tensiuni cu China.

Înclinația lui Trump pentru încheierea de afaceri și vizita sa planificată, pentru a se întâlni cu președintele chinez Xi Jinping anul viitor, au stârnit temeri în regiune cu privire la slăbirea sprijinului SUA pentru Taiwan.

Însă oficialii americani au declarat pentru Reuters, la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, în acest an, că au planuri de a crește vânzările de arme către Taipei la un nivel care să depășească primul mandat al lui Trump, ca parte a eforturilor de a descuraja China.

Strategia de securitate națională a administrației Trump, prezentată mai devreme în cursul acestei luni, prevede că SUA urmăresc să descurajeze conflictul din jurul Taiwanului prin „menținerea superiorității militare” față de China în regiune, limbaj bine primit la Taipei.

Strategia a subliniat, de asemenea, importanța strategică a Taiwanului datorită poziției sale geografice, care împarte „Asia de Nord-Est și Asia de Sud-Est în două teatre distincte”.

China consideră Taiwanul ca fiind teritoriul său, poziție respinsă de Taipei.