Un nu rămâne un nu! Sute de groenlandezi protestează față de ambițiile lui Trump în ziua deschiderii consulatului american

Oameni care se opun politicii președintelui american Donald Trump față de Groenlanda protestează în fața consulatului SUA din Nuuk, Groenlanda, pe 17 ianuarie 2026. FOTO: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

Sute de groenlandezi s-au adunat joi în fața Parlamentului din capitala Nuuk pentru a protesta împotriva ambiției lui Donald Trump de a-și mări influența asupra insulei.

Protestul are loc în timpul vizitei trimisului special al președintelui SUA în Groenlanda.

„Un nu rămâne un nu!” Acesta este mesajul pe care demonstranții din Nuuk vor să-l transmită poporului american, spune organizatorul demonstrației, Aqqalukkuluk Fontain, cu câteva minute înainte de începerea demonstrației, potrivit presei locale.

„Demonstrația nu este îndreptată împotriva lui Donald Trump și administrației sale, deoarece guvernul nostru a spus nu, mulțumesc. Mesajul este pentru poporul american căruia îi transmitem că Groenlanda este o țară democratică. Un nu este un nu atunci când majoritatea spune asta!”, spune Aqqalukkuluk Fontain.

Protestatarii au mers spre noua clădire a consulatului din centrul orașului Nuuk. Aici, protestatarii au stat cu spatele la consulat și au păstrat 2 minute de reculegere pentru a-și arăta nemulțumirea.

Organizatorul mai spune ă ziua demonstrației a fost aleasă în aceeași zi cu deschiderea consulatului, deoarece există cele mai mari șanse ca mesajul Groenlandei să ajungă la populația americană.

Politicienii groenlandezi au fost în mare parte absenți. Prim-ministrul Jens-Frederik Nielsen refuzase să participe și niciun ministru nu a fost prezent, scrie și BBC.

Naaja Nathanielsen, unul dintre cei doi parlamentari groenlandezi din parlamentul danez, a declarat pentru BBC că și ea a refuzat invitația. „Cred că acum este vorba despre transmiterea de semnale”, a spus ea.

Landry călătorise la Nuuk pentru un summit de afaceri, dar petrecuse puțin timp la eveniment.

În timpul călătoriei sale de trei zile, Landry s-a întâlnit cu Nielsen, cu actualul și fostul ministru de externe, precum și cu un grup de lideri de afaceri – ca parte a unui efort de a „construi legături și prietenii”.