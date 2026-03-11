Un număr de candidați de dimensiunea populației Ploieștiului s-a înscris la testul pentru a putea concura ulterior pentru joburi în cadrul instituțiilor Uniunii Europene

Comisia nu a mai organizat de șapte ani un concurs, iar de această dată numărul de înscriși a întrecut orice așteptare.

Peste 170.000 de persoane s-au înscris pentru a susține un test care le-ar putea aduce un loc de muncă bine plătit și sigur în cadrul Uniunii Europene, scrie publicația Politico. Numărul mare de candidați este comparabil, spre exemplu, cu populația unui oraș de dimensiunea Ploieștiului (180.000 de locuitori).

Într-o declarație făcută miercuri, la o zi după expirarea termenului limită pentru exprimarea interesului candidaților în cadrul concursului de angajare, Oficiul European de Selecție a Personalului (EPSO) a dezvăluit numărul persoanelor care au depus cereri. „Acest număr a depășit toate așteptările”, a scris agenția. „Vom informa candidații cu privire la pașii următori cât mai curând posibil.”

Comisia nu a mai organizat un concurs din 2019, iar atunci s-au înscris 22.500 de candidați, notează Politico, care atrage atenția asupra unui inconvenient major: doar circa 1.500 de posturi ar putea fi disponibile.

Dacă trec, pot aplica pentru posturi cu salarii de 6.000-7.000 de euro

Următoarea etapă este un proces care include teste cognitive și examene care vor avea loc în următoarele luni. Candidații selectați pot aplica pentru posturi în cadrul instituțiilor UE cu un salariu cuprins între 6 000 și 7 000 de euro pe lună, ceea ce le deschide calea către funcții mult mai înalte în viitor, mai notează Politico.