Un nume important din Vodafone România pleacă din companie după mai bine de 20 de ani: „Nu sunt încă pregătit să împărtășesc toate „următoarele capitole” ale vieții mele”

Fost director al diviziei Vodafone Business şi membru al comitetului executiv al Vodafone România, Dinu Dragomir, a anunţat că părăseşte compania după 21 de ani, scrie Ziarul Financiar.

Dinu Dragomir a început să lucreze pentru Connex-Vodafone pe o poziţie de account manager în 2006. A avut funcții în vânzări, de la Strategic Account Manager la Regional Sales Manager, apoi la director al segmentului de clienţi strategici şi sector public şi Country Director al Vodafone Global Enterprise.

În urmă cu un an a fost numit la conducerea diviziei de business pentru ca la începutul acestui an să devină responsabil pentru coordonarea integrării cu Telekom România Mobile.

Dinu Dragomir/Foto: Linkedin

„Sunt încântat să transform o pasiune de-o viață într-o mică afacere”

„Când am început ca Account Manager acum 21 de ani, nu mi-aș fi putut imagina niciodată drumul pe care îl voi parcurge. Ascensiunea la nivelul ExCo și conducerea Enterprise pentru Vodafone România a fost o călătorie de creștere imensă, nu doar pentru afacere, ci și pentru mine ca persoană. Am avut privilegiul de a dezvolta afaceri, de a construi echipe, de a învăța reziliența, de a participa la două integrări pentru UPC și Telekom Mobile și, cel mai important, de a fi modelat de oamenii incredibili pe care i-am întâlnit în toate industriile în care am activat.

Către colegii și mentorii mei: vă mulțumesc. Voi sunteți motivul pentru care sunt astăzi ceea ce sunt. Dar persoana care am devenit acum are nevoie de un nou tip de sol în care să crească. Deși nu sunt încă pregătit să împărtășesc toate „următoarele capitole” ale vieții mele, sunt încântat să transform o pasiune de-o viață într-o mică afacere. Connex-Vodafone: vă mulțumesc pentru amintiri, provocări și creștere”, a scris acesta pe contul de Linkedin.