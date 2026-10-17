Un odios personaj de la AUR

Dan Dungaciu a adus în AUR, ca prim-vicepreședinte, inversul ideilor despre Rusia, Moldova și România pe care George Simion și-a bazat ascensiunea politică, când a început să ceară votul cetățenilor. Dungaciu e același om care, în februarie 2022, spunea despre armata Rusiei: „Nu va fi niciun război. Sunt trupe de menținere a păcii, să ne înțelegem”. Acum câteva zile însă, Dungaciu s-a întrecut pe sine.

Invitat la emisiunea de la „Gândul” realizată de Marius Tucă, politicianul Dan Dungaciu a afirmat că pacea din Ucraina ar însemna înfrângerea UE. Și că europenii știu că „vor fi înfrânți și asta îi scoate din minți”. Acesta este, susține liderul AUR, motivul pentru care Europa continuă să finanțeze Ucraina: pentru că ne convine războiul, ca alternativă la pace. Vrem să fie război la infinit, adică. Cel atacat e vinovat că nu moare sau nu renunță.

Opiniile sunt, desigur, libere. Dar asta nu înseamnă că nu pot fi servile, odioase și ilogice, în această ordine.

Am rămas vii pentru că liderii s-au gândit la ce vor spune nepoții lor

Istoricul american John Lewis Gaddis explică, într-o carte despre Războiul Rece, de ce crede el că lumea a supraviețuit Războiului Rece: pentru că politicienii din ambele tabere au avut sentimentul rușinii. Le-a păsat de ceva de dincolo de ei. Liderii s-au gândit la moștenirea pe care o lasă.

În înfruntarea Vest – Est, în care întreaga planetă se plasase într-o tabără, tensiunea a fost imensă. În plus, tehnologia era mult mai aproximativă decât cea de astăzi. Puteam să pierim de multe ori, sub miile de rachete nucleare, poate și din eroare. Dar ceva s-a întâmplat.

Fie că au fost la Washington, la Londra, la Moscova, Praga sau la București, conducătorii acelei riscante jumătăți de secol au găsit mereu resurse să reflecteze. Și, pe deplin omenește, și-au zis că nu vor ca nepoții lor să-i țină minte drept cei care au făcut praf lumea.

Nu mai e așa.

Dan Dungaciu – un politician și două tricouri

Să ne uităm un pic la modelul lui Dan Dungaciu, unul dintre primii oameni din partidul pe care mâine românii l-ar vota majoritar, față de alte partide. Când spui că pacea dreaptă din Ucraina ar fi egală cu înfrângerea și, prin urmare, doar cedarea imediată ar fi bună, tu, ca politician român, joci în altă echipă.

Sub tricoul galben al AUR, Dan Dungaciu poartă maieul roșu al Rusiei. El repetă, multiplică și argumentează cu un aer presupus doct ceea ce emite Moscova. Teoria că Europa finanțează Ucraina la nesfârșit pentru că ne dorim războiul e ceea ce afirmă Putin, Lavrov și Medvedev. De aceea ne și amenință cu bombele nucleare.

„Sunt trupe de menținere a păcii, să ne înțelegem”

Dungaciu e același om care, în februarie 2022, ne asigura că nu va fi niciun război. „Nu va fi niciun război, scopul Rusiei e federalizarea Ucrainei”, a spus Dan Dungaciu la Antena 3, într-o lungă și strălucitoare analiză.

Mai târziu, la Europa FM, când SUA făcuse deja publică masarea armatei lui Putin la granița Ucrainei, Dan Dungaciu ne-a liniștit în legătură cu tancurile și efectivele rusești: „Sunt trupe de menținere a păcii, să ne înțelegem”.

Pe blogul său de la Adevărul scria: „Don’t look up! Nu va fi nicio invazie în Ucraina”. Îi ironiza pe cei care avertizau. Putin nu intenționează așa ceva, spunea Dungaciu, doar amenință.

Cu un ton superior, Dan Dungaciu concluziona: „Tot ce se petrece acum este aparenţa invaziei, exacerbarea – uneori ridicolă, e drept – a acesteia, şi pregătirea pentru „ieşirea” din criză”.

„Aparența invaziei” – cât de absurde, cât de transparente ar putea părea aceste manipulări astăzi. Dar nu sunt.

Simion în 2019 și AUR în 2026

În mai 2019, AUR nu se fondase încă. George Simion a participat la alegerile europarlamentare ca independent.

Narațiunea tânărului politician, pe atunci de 33 de ani, a fost una pro Republica Moldova și anti Rusia. A luat peste 100.000 de voturi, mai multe decât unele partide. Simion nu a ajuns în Parlamentul European, dar aceea a fost „sămânța politică” a AUR. Și ea este complet opusă ideilor pe care prim-vicepreședinele AUR, Dan Dungaciu, le vântură. E ca și cum 2019 s-a topit și, în locul său, a apărut altceva.

În realitate, nu pacea, ci cucerirea Ucrainei sau o capitulare ar fi un dezastru pentru România. Într-un recent interviu acordat jurnalistei Adriana Nedelea în Spotmedia, Armand Goșu a spus-o astfel: felul în care va arăta viața românilor e corelat cu capacitatea ucrainenilor de a rezista.

Rusia aici

„Dacă Rusia apare aici, lângă România, la granița cu România, nu cred că ne va fi bine”, crede Goșu.

„Cel mai important aliat al României, aliatul de care depinde viitorul României, chiar fără să ne dăm seama, e, de fapt, Ucraina. Depindem de Ucraina, viața noastră, felul în care va evolua România și ce se va întâmpla aici cu generația noastră și a copiilor noștri”, a mai argumentat el. Goșu avertizează că nu neapărat o prăbușire integrală a Ucrainei, ci și o cedare a Odesei ar fi extrem de riscantă pentru noi.

Sigur, și ceea ce spune Armand Goșu e tot o opinie, ca și afirmațiile lui Dungaciu. Diferența e că ce spune Goșu e întărit de o experiență istorică prin care au trecut multe generații de români. Niciodată, dar chiar niciodată, când am avut Rusia vecină nouă nu ne-a fost bine.

Dacă am evoluat atât de lent având o orientare clară către Vest, cum ne-ar fi în cazul în care am fi prinși la mijloc între Rusia și un Occident detestat de Dungaciu? Aderarea la UE și la NATO s-au dovedit stânca noastră în aceste decenii. Iar asta se vede exact în aceste momente confuze.

Când Dan Dungaciu ne-a asigurat că Rusia nu va ataca Ucraina, el a spus: „Federaţia Rusă, dacă ar vrea să invadeze Ucraina, ar însemna că tot ce am învăţat noi despre ruşi în ultimii ani nu mai e valabil”. Dimpotrivă, e valabil. Tot ce am învățat în sute de ani e valabil.