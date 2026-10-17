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Opinii /

Un odios personaj de la AUR

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Dan Dungaciu a adus în AUR, ca prim-vicepreședinte, inversul ideilor despre Rusia, Moldova și România pe care George Simion și-a bazat ascensiunea politică, când a început să ceară votul cetățenilor. Dungaciu e același om care, în februarie 2022, spunea despre armata Rusiei: „Nu va fi niciun război. Sunt trupe de menținere a păcii, să ne înțelegem”. Acum câteva zile însă, Dungaciu s-a întrecut pe sine. 

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