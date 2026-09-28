Un oficial al guvernului spaniol demisionează și se retrage din politică după criza din Ceuta, invocând insulte și amenințări. „Mi-a afectat familia și prietenii”

Reprezentantul guvernului de la Madrid în exclava Ceuta a demisionat, luni, reclamând un val de insulte și amenințări primite în contextul crizei din orașul autonom al Spaniei de pe coasta nord-africană, potrivit Reuters.

În finalul lunii iulie, peste 72.000 de migranți au trecut ilegal frontiera Spaniei la Ceuta, copleșind centrele de primire și intensificând dezbaterea despre politica de migrație la una dintre cele două frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Africa.

Cei mai mulți dintre migranți au revenit între timp în Maroc, însă câteva mii au rămas în orașul autonom spaniol, iar guvernul minoritar de stânga al premierului Pedro Sanchez de la Madrid s-a străduit să limiteze consecințele politice.

„Am fost supus unei campanii constante de hărțuire, cu insulte, amenințări”

Delegatul Guvernului, Miguel Angel Perez Triano, care a supravegheat coordonarea dintre guvernul din Ceuta și instituțiile centrale ale statului spaniol, a apărat modul în care a gestionat criza, dar susține că s-a confruntat cu insulte, amenințări și chiar și cu un caz în care cineva i-a lăsat o coroană funerară în fața sediului în care își desfășoară activitatea.

„Am fost supus unei campanii constante de hărțuire, cu insulte, amenințări, am avut chiar și o coroană mortuară la ușa Delegației Guvernului. Și asta este tot violență. Și nu doar asupra persoanei mele. Asta mi-a afectat și familia, și prietenii”, a afirmat Perez Triano, citat de laSexta.

„Nimeni n-ar fi trebuit să uite că eu sunt din Ceuta”, a adăugat el.

Perez Triano a recunoscut că „se poate spune că lucrurile ar fi putut fi făcute mai bine, altfel sau mai repede”.

„Și sigur că au dreptate, dar nu se poate pune la îndoială faptul că toată munca pe care am făcut-o a fost făcută cu gândul la Ceuta, la orașul nostru”, a continuat el.

„Familia mea nu merită ca eu să mai rămân aici, și de aceea această demisie, nu doar din Delegație, ci anunț și renunțarea la toate funcțiile de partid și retragerea mea din politică”, a conchis socialistul.

El a spus că delegația guvernului nu avea control operațional asupra frontierei sau asupra forțelor de securitate și că nicio informație disponibilă în prealabil nu indica faptul că atât de mulți migranți vor intra în exclavă.

Mii de migranți încă în Ceuta

Guvernul de la Madrid a declarat în repetate rânduri că, deși a primit alerte privind posibile treceri ale frontierei, nimic nu indica un aflux de amploarea celui înregistrat în Ceuta în finalul lunii iulie.

Înalta Curte a Spaniei desfășoară o investigație cu privire la cele întâmplate și să asculte în această săptămână poziția fostului șef de cabinet al lui Perez Triano.

Vorbind luni la postul de radio Cope, ministrul spaniol al politicii teritoriale, Angel Victor Torres, a estimat că până la 3.500 de migranți au rămas în Ceuta, în afara centrelor de primire.