Un oficial iranian de la vârful puterii din Iran, ucis de un atac israelian. Rolul-cheie jucat de acesta în blocarea Ormuz

Alireza Tangsiri, comandantul marinei Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, a fost ucis de un atac aerian israelian în această dimineață în sudul Iranului, potrivit New York Times care citează trei oficiali israelieni.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că armata l-a ucis pe Alireza Tangsiri, comandantul iranian al marinei Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, într-un atac „precis și mortal”, potrivit unui comunicat al biroului lui Katz.

Katz a spus că Tangsiri este responsabil pentru exploatarea și blocarea Strâmtorii Ormuz din Golful Persic, o rută petrolieră cheie. Iranul a închis strâmtoarea pentru majoritatea transporturilor maritime internaționale, ceea ce a dus la o creștere vertiginoasă a prețului petrolului.

Armata israeliană l-a vizat pe Tangsiri în timp ce se afla într-o ascunzătoare într-un apartament alături de alți ofițeri IRGC, au declarat oficialii pentru ziarul american.

Conform Trezoreriei SUA, care i-a impus sancțiuni în 2019 și 2023, Angsiri a supravegheat testarea dronelor și a rachetelor de croazieră. În ultimele săptămâni, el a postat în repetate rânduri pe rețelele de socializare despre închiderea strâmtorii de către Iran și despre atacurile efectuate de marina Gărzilor Israeliene.

Mai mulți lideri iranieni uciși în război

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în prima zi de atacuri israeliene și americane asupra Iranului. De asemenea, ministrul apărării iranian Amir Nasirzadeh și comandantul Gărzii Revoluționare Mohammed Pakpour au fost uciși în 28 februarie.

Săptămâna trecută, armata israeliană a anunțat uciderea lui Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. Ali Larijani este omul care a condus regimul iranian după uciderea lui Ali Khamenei în prima zi de război.

De asemenea, au fost uciși șeful miliției paramilitare iraniene Basij din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice, Gholamreza Soleimani, și adjunctul său, Seyyed Karishi, și ministrului iranian al Informațiilor, Esmaeil Khatib.

Escaladare a violențelor în regiune

Comandantul a fost vizat într-un moment în care Statele Unite și Iranul dau puține semne publice că sunt aproape de începerea discuțiilor pentru a pune capăt războiului, după aproape patru săptămâni de lupte.

Armata israeliană a declarat joi că a lovit ținte în Isfahan, un oraș din centrul Iranului, și în alte părți ale țării. De asemenea, a declarat că a detectat rachete lansate din Iran către Israel, raportând cel puțin un impact.

Iranul a lansat, de asemenea, noi atacuri împotriva aliaților și a bazelor americane din Golful Persic. Iranul a declarat că a vizat o bază militară americană din Kuweit și o bază aeriană utilizată de forțele americane din Arabia Saudită cu drone și rachete. Nu a fost imediat clar dacă aceste atacuri au provocat daune vreuneia dintre baze.

Apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite a răspuns la rachetele și dronele iraniene, iar resturile dintr-o interceptare de rachete deasupra Emiratelor Arabe Unite au ucis două persoane, au declarat autoritățile din Abu Dhabi.

Teheranul și Washingtonul au dat semnale contradictorii cu privire la perspectiva negocierilor de pace.

Președintele Trump a declarat că Iranul este dispus să negocieze întrucât este aproape de înfrângere. Dar Pentagonul a ordonat, de asemenea, desfășurarea a aproximativ 2.000 de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu, aducând numărul recent de soldați din regiune la aproape 7.000.

În privat, chiar marți, oficialii iranieni au semnalat că sunt deschiși la negocieri. Public, însă, Iranul a respins până acum propunerea președintelui Trump și a insistat că luptele se vor încheia doar în termenii Teheranului.