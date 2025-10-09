Un oficial Hamas a dezvăluit ce conține acordul cu Israelul. Acuzații din partea grupării palestiniene: „Netanyahu încearcă să îl saboteze”

Israelul spune că nu va fi niciun armistițiu până când cabinetul nu va aproba acordul joi seară în timp ce Hamas a cerut ca trupele IDF să se retragă înainte ca ostaticii să fie eliberați, relatează The Times of Israel.

Acordul privind încetarea focului în Gaza va intra în vigoare după ce guvernul israelian îl va ratifica joi seară, a declarat un oficial din biroul lui Benjamin Netanyahu, conform Sky News.

Armata israeliană a declarat joi că se pregătește să își retragă trupele din Gaza, după ce Israelul și Hamas au convenit asupra acordului.

Președintele american Donald Trump a anunțat că Israelul și Hamas au convenit asupra primei faze a acordului privind Gaza, care prevede schimbul de ostatici și prizonieri palestinieni, acesta urmând să aibă loc în termen de 72 de ore de la punerea în aplicare a înțelegerii.

„Contrar informațiilor difuzate de mass-media arabe, numărătoarea inversă de 72 de ore va începe numai după aprobarea acordului în cadrul ședinței de guvern, care este preconizată să aibă loc în cursul serii”, a precizat biroul lui Benjamin Netanyahu.

Oficial Hamas: Israelul se va retrage din toate orașele din Gaza

Oficialul Hamas, Osama Hamdan, a dezvăluit câteva detalii despre acordul de încetare a focului care a fost încheiat.

În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune qatarez Al-Araby TV, citat de The Times of Israel, Hamdan a declarat că armata israeliană se va retrage vineri din zonele urbane din enclavă, inclusiv din orașul Gaza, Rafah și Khan Younis, relatează Sky News.

El a afirmat că Israelul a acceptat să elibereze 1.950 de prizonieri palestinieni (250 dintre cei care ispășesc pedepse pe viață și alți 1.700 deținuți de la începutul războiului) în schimbul eliberării ostaticilor.



Într-o primă fază, este vorba despre 20 de persoane în viață, potrivit unei surse apropiate echipei de negociatori Hamas, relatează France Presse, citată de The Guardian.

Nu există indicii că Israelul va dezvălui numele celor care urmează să fie eliberați, scrie AFP.

Un oficial israelian a declarat pentru Reuters că eliberarea a 20 de ostatici israelieni este preconizată să aibă loc duminică sau luni.

Însă schimbul de prizonieri și ostatici nu va avea loc decât dacă se va anunța public un acord de încetare a războiului, a spus el într-o declarație publicată pe rețelele de socializare.

Potrivit lui Hamdan, mediatorii – printre care se numără Qatar, SUA și Egipt – au oferit garanții că acest acord nu va fi încălcat.

Anunțul încetării focului va fi făcut de partea americană, a precizat Hamdan.

Un înalt oficial al Hamas îl acuză pe Netanyahu că vrea să saboteze acordul

Pe de altă parte, Mahmoud Mardawi, un înalt oficial al Hamas, a scris pe contul său de X că dezacordurile privind prizonierii pe care Israelul îi va elibera în cadrul acordului amenință să compromită înțelegerea, conform The Times of Israel.

„Se pare că Netanyahu încearcă să saboteze acordul de încetare a focului înainte de punerea sa în aplicare, renunțând la listele de eliberare a prizonierilor în încercarea de a compromite înțelegerile”, a scris Mardawi.

El susține că lipsa unui acord privind prizonierii expune lipsa de fiabilitate a Israelului în ceea ce privește retragerea trupelor, reconstrucția și redeschiderea punctelor de trecere în și din Fâșia Gaza.