ULTIMA ORĂ Israelul și Hamas au ajuns la un acord „istoric”, prima fază a planului de pace în Gaza propus de Trump

Israelul și Hamas au declarat că au convenit asupra unui acord mult așteptat de încetare a focului și eliberare a ostaticilor, prima fază a planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, care a provocat moartea a peste 67.000 de persoane, informează Reuters.

La doar o zi după împlinirea a doi ani de la atacul grupării militanților Hamas, care a declanșat asaltul devastator al Israelului asupra Gazei, negocierile indirecte din Egipt au dus la un acord privind etapa inițială a planului în 20 de puncte al liderului de la Casa Albă pentru a aduce pacea în enclava palestiniană.

Acordul, dacă va fi implementat în totalitate, ar apropia cele două părți mai mult decât orice efort anterior de a opri un război care a evoluat într-un conflict regional, atrăgând țări precum Iran, Yemen și Liban, adâncind izolarea internațională a Israelului și remodelând Orientul Mijlociu.

Însă acordul anunțat de Trump miercuri seara a fost lipsit de detalii și a lăsat multe întrebări nerezolvate care ar putea duce la eșecul său, așa cum s-a întâmplat cu eforturile de pace anterioare.

Trump: „Sunt foarte mândru”

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a planului nostru de pace”, a declarat Trump pe Truth Social.

„Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas către o pace puternică, durabilă și veșnică”, a adăugat Trump.

Finalizarea cu succes a acordului ar marca o realizare semnificativă în politica externă pentru președintele republican, care a făcut campanie pentru aducerea păcii în conflictele majore ale lumii, dar a avut dificultăți în a obține rezultate rapide, atât în Gaza, cât și în ceea ce privește invazia Rusiei în Ucraina.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că va convoca joi guvernul său pentru a aproba acordul.

„Odată cu aprobarea primei faze a planului, toți ostaticii noștri vor fi aduși acasă”, a declarat el într-un comunicat. „Este un succes diplomatic și o victorie națională și morală pentru Statul Israel.”

Hamas a confirmat acordul

Hamas a confirmat că a ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului, afirmând că acordul include retragerea Israelului din enclavă și un schimb de ostatici-prizonieri.

„Afirmăm că sacrificiile poporului nostru nu vor fi în zadar și că vom rămâne fideli angajamentului nostru – de a nu abandona niciodată drepturile naționale ale poporului nostru până când nu vom obține libertatea, independența și autodeterminarea”, a declarat Hamas.

Autoritățile din Gaza afirmă că peste 67.000 de persoane au fost ucise și o mare parte din enclavă a fost distrusă de când Israelul a început răspunsul militar la atacul transfrontalier al Hamas din 7 octombrie 2023.

Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 au fost luate ostatici în Gaza, potrivit oficialilor israelieni, 20 dintre cei 48 de ostatici încă aflați în enclavă fiind considerați în viață.

În ciuda speranțelor pentru încheierea războiului, detalii cruciale nu au fost încă precizate, inclusiv calendarul, administrația postbelică pentru Fâșia Gaza și soarta Hamas.

Eliberarea ostaticilor, așteptată în următoarele zile

După anunț, oamenii au sărbătorit atît în Gaza, cât și în Israel.

„Mulțumesc lui Dumnezeu pentru încetarea focului, pentru sfârșitul vărsării de sânge și al uciderilor”, a spus Abdul Majeed abd Rabbo, un bărbat din orașul Khan Younis, din sudul Gazei.

„Nu sunt singurul fericit, toată Fâșia Gaza este fericită, tot poporul arab, toată lumea este fericită pentru încetarea focului și sfârșitul vărsării de sânge.”

Familiile israelienilor ținuți ostatici în Gaza s-au adunat în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Piața Ostatici din Tel Aviv după anunț.

„Domnule președinte Trump, vă mulțumim foarte mult. Îi mulțumim, copiii noștri nu s-ar fi întors acasă fără el”, a declarat Hatan Angrest, al cărui fiu Matan se află printre ostatici.

O sursă din Hamas a declarat că ostaticii în viață vor fi predați Israelului în termen de 72 de ore de la aprobarea acordului de către guvernul condus de Benjamin Netanyahu.

Oficialii Hamas au insistat că va dura mai mult timp pentru a recupera cadavrele ostaticilor morți, despre care se crede că sunt în număr de aproximativ 28, din ruinele din Gaza.

Trump spune că ostaticii vor fi eliberați luni

Trump a declarat miercuri în emisiunea „Hannity” de la Fox News că ostaticii vor fi probabil eliberați luni.

Armata israeliană a avertizat locuitorii din Gaza că unele zone din regiune sunt încă zone de luptă periculoase. Forțele militare continuă să înconjoare orașul Gaza, iar întoarcerea acolo rămâne „extrem de periculoasă”, a declarat joi un purtător de cuvânt al armatei într-o declarație după anunțarea încetării focului.

Netanyahu și Trump au vorbit la telefon și s-au felicitat reciproc pentru „realizarea istorică”, iar premierul israelian l-a invitat pe președintele SUA să țină un discurs în fața parlamentului israelian, potrivit biroului lui Netanyahu.

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut tuturor părților să respecte pe deplin termenii acordului privind ostaticii. „Trebuie asigurată intrarea imediată și fără obstacole a ajutoarelor umanitare și a materialelor comerciale esențiale în Gaza. Suferința trebuie să înceteze”, a spus el într-o declarație.

Hamas a declarat miercuri că a predat listele cu ostaticii pe care îi deținea și cu prizonierii palestinieni deținuți de Israel pe care dorea să îi schimbe.

Hamas a refuzat până acum să discute cererea Israelului ca Hamas să renunțe la arme, pe care sursa palestiniană a declarat că Hamas o va respinge atâta timp cât trupele israeliene ocupă teritoriul palestinian.

Țările arabe spun că planul trebuie să ducă la crearea unui stat palestinian

Următoarea fază a planului lui Trump prevede ca un organism internațional condus de Trump și care îl include pe fostul prim-ministru britanic Tony Blair, care să joace un rol în administrația postbelică a Gazei. Țările arabe care susțin planul spun că acesta trebuie să conducă la independența finală a unui stat palestinian, lucru care, potrivit lui Netanyahu, nu se va întâmpla niciodată.

Nu există indicii clare cu privire la cine va conduce Gaza după încheierea războiului. Netanyahu, Trump, statele occidentale și arabe au exclus un rol pentru Hamas, care conduce Gaza de când a alungat rivalii palestinieni în 2007.

Hamas a declarat că va renunța la guvernarea Gazei numai în favoarea unui executiv tehnocrat palestinian supravegheat de Autoritatea Palestiniană și susținut de țările arabe și musulmane. Hamas respinge orice rol al lui Blair sau al unei guvernări străine în Gaza.

Indignarea globală față de atacul Israelului a crescut. Mai mulți experți în drepturile omului, academicieni și o anchetă a ONU afirmă că acesta echivalează cu un genocid. Israelul califică acțiunile sale drept autoapărare după atacul Hamas din 2023.