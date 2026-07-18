Un om a murit de legioneloză la New York, zeci sunt infectați

O persoană a decedat la New York după ce s-a îmbolnăvit de legioneloză, au anunțat vineri autoritățile sanitare locale într-un comunicat citat de France Presse.

Departamentul de Sănătate al orașului New York a anunțat, de asemenea, că au fost confirmate 67 de cazuri în cartierul Upper East Side și că 12 persoane sunt internate în spital.

De asemenea, acesta a dispus curățarea și dezinfectarea a 76 de clădiri, printre care și Muzeul Metropolitan, în urma testelor care au confirmat prezența bacteriei responsabile de această boală.

Legioneloza este o infecție pulmonară gravă, cauzată de bacteria Legionella, cu o rată de mortalitate de 9%.

Contaminarea se poate produce prin apă sau pe cale respiratorie, prin micro-picături care plutesc prin aer. Boala nu se transmite de la o persoană la alta.

Departamentul de Sănătate al orașului New York a cerut tuturor persoanele care au simptome de gripă — febră, frisoane, dureri musculare, tuse — să se prezinte la medic.

Boala își trage numele de la primele cazuri cunoscute, care au apărut în 1976 într-un hotel din Philadelphia, unde asociația veteranilor American Legion organiza o conferință. Atunci au decedat 34 de persoane.

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