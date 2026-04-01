Un om a murit, iar alți doi au ajuns la spital după un incendiu într-un bloc din București

Un incendiu a izbucnit marți seară, la un apatament din Sectorul 3 al Capitalei. O persoană a murit, alte două au fost transportate la spital după ce s-au intoxicat cu fum și mai mulți locatari au fost evacuați, anunță ISUBIF.

Incendiul a izbucnit, marţi seară, în jurul orei 21:43, într-un apartament dintr-un bloc situat pe Calea Vitan din Sectorul 3 al Capitalei.

Potrivit ISU, incendiul s-a manifestat în interiorul apartamentului, dar au fost degajări mari de fum pe scara blocului.

„Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea persoanelor de la etajele superioare. Au fost evacuate 18 persoane din imobilul în cauză. De asemenea, 2 persoane expuse la fum au fost transportate la spital, iar o persoană a decedat”, a transmis ISUBIF.

Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare și 5 echipaje SMURD.





