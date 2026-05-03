Un om de afaceri a murit după ce a fost bătut de forțele din Iran în cazul unui terminal Starlink anti-cenzură

Hesam Alaeeddin, fiul fondatorului centrului comercial Alaeddin din Teheran, a murit în timp ce era reținut de forțele de securitate din Iran, arată rapoartele de la Teheran, citate de EuroNews.com.

Organizația pentru drepturile omului Fundația Abdorrahman Boroumand a raportat că acesta a decedat în urma bătăilor suferite în arest. Trupul bărbatului ar fi fost predat familiei și înmormântat miercurea trecută.

Omul de afaceri s-a prezentat la poliție pentru a afla noutăți despre fratele său aflat în detenție care a fost acuzat că a folosit echipamente Starlink pentru a accesa internetul și a fost, la rândul său, agresat de agenții de securitate.

Starlink este un serviciu american de internet prin satelit, deținut de compania SpaceX a lui Elon Musk, care oferă conexiune directă la rețeaua globală și nu poate fi oprit de autoritățile locale.

Hesam Alaeeddin avea 40 de ani și era tatăl a doi copii. El făcea parte din familia care deține centrul comercial din Teheran unde au izbucnit protestele din decembrie anul trecut împotriva creșterii prețurilor și a inflației

Autoritățile iraniene au blocat complet accesul la internet în urmă cu 64 de zile. Din această cauză, marea majoritate a populației a rămas fără conexiune, în timp ce un număr mic de persoane a reușit să obțină echipamente Starlink prin canale neoficiale.

Oficialii iranieni au avertizat în mod repetat că utilizatorii și proprietarii de echipamente Starlink se confruntă cu acțiuni legale.