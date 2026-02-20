Un om de afaceri cu legături cu familia Trump a încheiat un acord cu o companie rusească conectată la Kremlin, în ciuda sancțiunilor impuse Moscovei

Președintele SUA, Donald Trump, îl întâmpină pe omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul Alaska 2025, în Anchorage, Alaska, SUA, pe 15 august 2025. FOTO: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mișcarea pare să reprezinte primul caz cunoscut în care un investitor american formalizează o nouă afacere cu o companie rusă importantă, de când Kremlinul a început să îmbie administrația Trump cu diverse oportunități comune, în urmă cu un an, scrie The New York Times, care dezvăluie detaliile acordului.

Omul de afaceri american Gentry Beach, care are legături cu familia președintelui Donald Trump, a semnat un acord cu compania rusească Novatek toamna trecută, în scopul producției de gaze naturale în Alaska, în ciuda sancțiunilor occidentale impuse Moscovei, în contextul războiului sângeros al forțelor lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Mișcarea a venit după summitul din Alaska, unde Donald Trump și Putin s-au întâlnit în august 2025 să vorbească despre posibilitatea încheierii războiului din Ucraina și despre cooperarea dintre SUA și Rusia.

Proiectul se află în fază incipientă și se confruntă cu obstacole, iar Beach a refuzat să dezvăluie detaliile financiare.

Compania rusă Novatek, care nu este una de stat, dar are legături cu Kremlinul, a declarat că „se află într-adevăr în negocieri privind utilizarea potențială” a tehnologiei sale pentru lichefierea gazelor naturale în nordul îndepărtat al Alaskăi. Însă nu a confirmat acordul cu Beach.

Novatek se află sub sancțiuni parțiale din partea SUA

Beach a declarat pentru New York Times că a negociat acordul în cadrul unor întâlniri desfășurate anul trecut în Dubai și Europa cu directorul executiv miliardar al Novatek, Leonid Mikhelson, care se află sub sancțiuni în Marea Britanie și Canada, dar nu și în Statele Unite sau Uniunea Europeană.

Novatek se află sub sancțiuni parțiale din partea SUA, iar unele dintre filialele sale se confruntă cu restricții mai severe.

Beach a declarat că a putut să-și ducă la bun sfârșit tranzacția în mod legal, deoarece Statele Unite nu au sancționat în totalitate compania-mamă Novatek.

Mesajul Kremlinului

Acordul, despre care Beach a insistat că este motivat de interese comerciale și nu politice, sugerează că Trump face eforturi să încălzească relațiile cu Rusia și să reia legăturile economice, în ciuda faptului că războiul continuă, iar sancțiunile SUA împotriva Rusiei rămân în vigoare, scrie New York Times.

De asemenea, acordul arată cum mesajul Kremlinului despre oportunitățile de afaceri imense cu Rusia – un consilier al lui Putin a estimat săptămâna aceasta valoarea acestora la suma improbabilă de 14 trilioane de dolari – începe să aibă impact în Statele Unite.

În ciuda faptului că și-a exprimat ocazional frustrarea față de Putin, Trump a reluat frecvent argumentele Kremlinului, atât în ceea ce privește promisiunile economice ale Rusiei, cât și ideea că președintele Volodimir Zelenski este cel care blochează pacea.

El a declarat săptămâna trecută că Rusia „dorește să încheie un acord” pentru a pune capăt războiului și că „Zelenski va trebui să treacă la acțiune”.

„Acest proiect este cunoscut la cele mai înalte niveluri”

Beach, un investitor în fonduri speculative și fonduri private de investiții, este un prieten de facultate al lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui, și a ocupat un rol important în comisia pentru învestirea lui Trump în 2017.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută The New York Times, Beach a declarat că relația sa cu Donald Trump Jr. nu a jucat niciun rol în afacerea cu Novatek și că nu a „făcut afaceri cu familia Trump la niciun nivel”.

El a afirmat că eforturile sale nu au legătură cu negocierile dintre SUA și Rusia conduse de Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump.

Dar Beach a mai spus că „acest proiect este cunoscut la cele mai înalte niveluri” din Moscova și Washington.

În august anul trecut, la câteva zile după întâlnirea cu Trump în Alaska, Putin a declarat că „discutăm cu partenerii noștri americani” posibilitatea utilizării tehnologiei Novatek pentru producerea de gaz natural lichefiat în Alaska.