Un om de afaceri român preia publicația olandeză și conferința The Next Web de la grupul britanic Financial Times

Un om de afaceri din România anunță, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, că preia publicația olandeză The Next Web și conferința anuală cu același nume, de la grupul media britanic Financial Times.

Alexandru Stan ar urma astfel să salveze site-ul de știri TNW, axat pe startup-uri și tehnologie, precum și conferința omonimă care s-a organizat anual la Amsterdam, în condițiile în care Financial Times (propritarul The Next Web) decisese, în septembrie 2025, să le închidă, așa cum am arătat atunci pe StartupCafe.ro.

Alexandru Stan este un om de afaceri român, care deține Tekpon, un marketplace de soluții SaaS (software as a service- software ca serviciu) pentru companii. De asemenea, sub brandul Tekpon, el organizează și o conferință de business digital.

Într-o declarație pentru StartupCafe.ro, Stan a confirmat achiziția TNW și a spus că vrea să organizeze evenimente la Londra și Amsterdam.

Citiți mai mult pe StartupCafe.ro.