Un om din BNR atacă dur TVR: „Sabotaj cu nerușinare”

Recentele măriri de salarii din televiziunea publică au fost acordate „pentru o activitate ce pendulează între penibil și ridicol” spune Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale, Mugur Isărescu.

În ultima sa zi ca președinte director general al TVR, Dan Turturică a mărit unele salarii în instituție, conform unei dezvăluiri a HotNews.

Într-un articol publicat în Contributors, Eugen Rădulescu, consilier la BNR, susține că reducerea deficitului este „un obiectiv primordial pentru România”. Dar pe cât este de important, pe atât este de sfidat.

Economistul scrie că încercarea guvernului Bolojan de a reduce costurile „este sabotată cu o nerușinare ce frizează încălcarea legii chiar din interiorul respectivelor entități. Cel mai recent exemplu în acest sens l-a furnizat chiar televiziunea națională. Fostul președinte director general, Dan Turturică, într-o ultimă decizie de conducător, a majorat substanțial, cu multe mii de lei lunar, salariile personalului, cu o motivare de teatru al absurdului: «recompensă pentru efortul depus, motivație pentru a continua să lucreze și în viitor, cel puțin la fel de mult și de bine, un argument în plus pentru a nu părăsi instituția»”.

Eugen Rădulescu. Foto: Angelo Brezoianu / Agerpres

„Bombă cu ceas pentru societate”

Rădulescu mai scrie că TVR este „locul unde sunt plătiți peste două mii de oameni, din bani publici, adică din impozitele și taxele plătite de cetățenii români, audiențele obținute fiind mai jos decât penibile”.



„Cu alte cuvinte, plătim gras familii întregi, apărate de sacrosanctele contracte colective de muncă, mai imuabile decât cele 10 porunci din Vechiul Testament. Iar dacă o cere cutuma, mai umflăm cu multe milioane de lei lunar un stat de plată oricum supradimensionat, iar asta pentru o activitate ce pendulează între penibil și ridicol”, scrie consilierul de la BNR.

El adaugă și că TVR este „cel mai recent exemplu de batjocorire a banului public”. Și oferă și alte exemple:„metroul, căile ferate, compania Tarom și multe altele sunt găuri negre în care se scurg miliarde și miliarde de lei în fiecare an. Pierderi uriașe, plătite din impozite și taxe”.

Rădulescu mai afirmă că este nevoie de profesionalizarea angajaților din instituțiile statului și din sfera politică, deoarece „toate acestea atârnă ca pietre de moară în calea unui progres economic și social durabil”.

„Prăpastia care se creează și se adâncește între cei care își câștigă prin muncă existența și cei care huzuresc pe bani publici reprezintă o bombă cu ceas pentru echilibrul din societate”, mai scrie Eugen Rădulescu, în opinia de pe Contributors.