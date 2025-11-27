Salarii mărite la TVR în ultima zi de lucru a directorului Dan Turturică. Cum explică

Adriana Săftoiu, noul președinte al TVR a observat măririle și a ridicat joi în Consiliu de Administrație al TVR, potrivit informațiilor obținute de HotNews.

TVR are circa 2.100 de angajați, iar 80% din suma alocată de la buget merge către plata salariilor, potrivit lui Dan Turturică, fost președinte director general al instituției. Bugetul TVR provine în cea mai mare parte de la stat, suma fiind de aproape 450 de milioane de lei anual.

Audiențe mici

Audiențele emisiunilor de pe posturile TVR sunt de multe ori „sub 0.5, uneori aproape de 0.0”, potrivit datelor furnizate de instituțiile care măsoară audiența, cu un plus pentru TVR 2 sau zilele în care televiziunea publică transmite competiții sportive importante.

„E un subiect care mă doare, ne doare, eu și colegii din Consiliul de Administrație avem o responsabilitate pentru această scădere a cifrelor … Să spui că nu trebuie să faci audiență ar fi o cretinătate sinistră, dar trebuie să calibrăm așteptările … Nouă ne lipsesc banii”, a spus Dan Turturică, la podcastul G4Media cu tema “Mai este nevoie de TVR”, pe 21 noiembrie.

„Măriri, dar nu în zona editorială”

„Zeci de angajați, peste 50, au primit majorări importante la mijlocul lunii noiembrie, chiar înainte ca Dan Turturică să plece din TVR. Nu sunt majorări salariale în zona editorială, la reporteri, ci departamentele care au beneficiat de mărirea salariilor sunt de la audit, tehnic, juridic sau resurse umane. Șefii au primit mai mulți bani. Unii au primit 5.000, 6.000 de lei în plus la salariu, în condițiile în care TVR are probleme cu salarizarea pentru luna decembrie. Sunt departamente unde salariile erau oricum mari”, au declarat surse din instituție pentru HotNews.ro.

Săftoiu a sesizat

Potrivit altor surse din instituție, majorarea este considerată „o cutumă când un președinte-director general își încheie mandatul”.

Problema a fost ridicată, astăzi, în ședința Consiliului de Administrație de noul președinte-director general, Adriana Săftoiu.

Săftoiu a cerut departamentelor responsabile să explice de ce a fost necesară majorarea salarială, când s-a realizat și care au fost persoanele care au beneficiat de bani în plus.

„Curtea de Conturi ar putea să fie sesizată din cauza acestor majorări făcute doar pentru unii, cel puțin asta a spus Adriana Săftoiu în ședința de astăzi”, au declarat pentru HotNews, surse din instituție.

Adriana Săftoiu, pe grupul intern al TVR: Am cerut să mi se reducă salariul cu 10%

Tot în ședința de astăzi s-a discutat posibilitatea reducerii salariului PDG al TVR cu 10%. Informația a fost transmisă de Adriana Săftoiu pe grupul intranet al TVR, potrivit unor surse din televiziunea publică. Consiliul de Administrație nu a luat o decizie privind reducerea, deoarece „nu a fost găsită formula juridică”.

Dacă la radioul public salariul președintelui instituție este aproape 29.000 de lei, la TVR suma depășește 36.000 de lei brut.

O nouă discuție despre salariul Adrianei Săftoiu va avea loc vineri.

Dan Turturică: „Am majorat salariile ca o recompensă pentru efortul depus”

Fostul președinte director general al TVR, Dan Turturică, a precizat pentru HotNews că a majorat întotdeauna salariile angajaților din mai multe motive: „recompensǎ pentru efortul depus, motivație pentru a continua sa lucreze și în viitor cel puțin la fel de mult și de bine, un argument in plus pentru a nu părăsi instituția”.



„Din păcate, TVR este adesea criticată pentru performanța scăzută în comparație cu televiziunile private, dar niciodată nu sunt menționate și numeroasele bariere care îi stau în cale și pe care nu le au companiile private. Un singur exemplu, angajații departamentului Comercial nu pot fi bonusați în funcție de volumul de vânzări de publicitate pe care îl realizează, pentru ca nu permit restricțiile legale actuale. Oare cum s-ar descurca companiile media private cu o asemenea restricție?! Ar mai vinde la fel de mult? Fără bani suficienți, ar mai avea suficient conținut de calitate?”, a fost poziția lui Dan Turturică pentru HotNews.

Fostul președinte director general al postului public a precizat că impactul creșterilor salariale din luna noiembrie asupra cheltuielilor totale ale TVR pe capitolul salarii este de 0.005%. Suma concretă este de aproape 150.000 de lei (30.000 de euro) pe lună, 1.8 milioane de lei anual.

Turturică: TVR e subfinanțat

Turturică a insistat pe tema subfinanțării de care suferă televiziunea publică.

„Soluția ca TVR să redevină ce a fost este ca acești oameni să fie plătiți adecvat și să beneficieze de resursele financiare și tehnice corespunzătoare unei televiziuni din anul 2025. Din păcate, în cei patru ani în fruntea TVR am putut face ceva, destul de puțin, doar în privința primei nevoi. De a doua, resurse financiare si tehnice, trebuie să se ocupe statul”, a adăugat fostul director al TVR.

Într-o analiză privind costul serviciilor publice de media pe cap de locuitor, Dan Turturică susține că România alocă mai puțini bani decât Bosnia, Bulgaria, Ungaria, Croația, Cehia, Slovenia sau Polonia.

„Ce știu toate aceste țări și nu știe statul român? Că nu poți avea servicii publice de media puternice, independente, credibile dacă nu le finanțezi corespunzător”, este concluzia lui Dan Turturică în reacția pentru HotNews.ro.

Cîțu: Desființarea TVR și SRR ar aduce economii de un miliard de lei

Fostul premier, Florin Cîțu, a făcut o paralelă între bugetul primit de TVR și Radioul public și concedierea a 13.000 de oameni din administrație.

„Desființarea sau vânzarea TVR și SRR ar reduce permanent cheltuielile bugetare cu aproximativ 1 miliard de lei”, a scris Cîțu pe Facebook, pe 19 noiembrie.

În Europa, media publică este presată la cheltuieli, dar respectată ca misiune

Posturile publice sunt supuse presiunilor costurilor și în alte țări europene, cum ar fi Marea Britanie sau Germania. Dar, în general, consensul european este acela că media publică are un rol democratic care cu mare dificultate ar putea fi substituit de media comercială.

Parlamentul a votat săptămâna trecută noul Consiliul de Administrație al TVR, iar noul Consiliu a ales președintele-director general.