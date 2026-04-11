Un om neașteptat a fost rugat de familia lui Mircea Lucescu să spună unele dintre ultimele cuvinte. De ce el?

Conferință de presă la sediul Federației Române de Fotbal în care este prezentat Mircea Lucescu ca fiind noul antrenor al echipei naționale de fotbal, în București, 6 august 2024. Inquam Photos / George Călin

Nu există doar eroi. Există și decizii bune, decizii greșite și oameni imperfecți, dar care nu renunță. Printre ei se numără George Copos, cel care l-a readus pe Mircea Lucescu în fotbalul românesc.

Familia a decis ca Mircea Lucescu să aibă funeralii deschise, în care oamenii să-și poată lua „la revedere”, dar înmormântarea să fie restrânsă. A fost o decizie generoasă. Când manifestările publice s-au stins, la slujba din biserică a fost o mână de oameni. Și au vorbit trei. Fiul Răzvan Lucescu, Răzvan Burleanu, ca șef al fotbalului românesc, și George Copos.

De ce George Copos? Pentru că oamenii nu sunt damnați și moartea lui Lucescu ne arată și îmbinarea reușitelor cu eșecurile. Merită reamintită o poveste.

