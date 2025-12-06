Un pacient al doctorului fără specialitate povestește ce a pățit la operația de deviație de sept: „Mi-a căzut nasul după câteva luni. Acum înțeleg de ce. E un chirurg amator”

Un bărbat din București, fost pacient de-al doctorului Marek Vâlcu, vorbește despre experiența prin care a trecut după ce a fost operat de o afecțiune nazală de „chirurgul plastician al vedetelor”.

Un pacient de 67 de ani susține că, după o operație de deviație de sept la Marek Vâlcu, a avut nevoie de alte două intervenții chirurgicale efectuate sub anestezie generală și de prelevare de cartilaj din ureche pentru a-i fi reconstruit nasul și pentru a putea respira din nou bine.

După ce Snoop a publicat investigația legată de doctorul Marek Vâlcu prin care a arătat că de cel puțin 16 ani „chirurgul vedetelor” efectuează și intervenții chirurgicale ORL, specializare pe care acesta nu a dobândit-o, mai mulți pacienți operați de el au contactat redacția.

Unul dintre ei a fost de acord să-și facă publică povestea, dar sub protecția anonimatului. P.T., bărbatul în vârstă de 67 de ani, din București, a ajuns la Clinica Silhouette, deținută de Marek Vâlcu, în urmă cu 15 ani.

„După câteva luni, a început să-mi crească o gâlmă în nara dreaptă”

– Cum ați aflat de doctorul Marek Vâlcu?

– Un văr, medic la Spitalul de Urgență Floreasca, mi l-a recomandat. Vâlcu a lucrat la acest spital, fiind unul din elevii doctorului Ioan Lascăr. Dar deja își deschisese clinica lui, cea din cartierul Dorobanți, iar eu îmi permiteam financiar să mă operez la privat.

– Cu ce probleme la nas v-ați prezentat la Marek Vâlcu? Știați că e chirurg plastician?

– Da, știam că e chirurg plastician. Aveam nasul strâmb și nu puteam să respir pe nara stângă. Doream să-l aranjez și exterior, dar și interior. După ce m-a consultat mi-a spus că am deviație de sept și că mă scapă de această problemă și îmi face și un nas frumos. Am fost de acord. Atunci habar nu aveam ce e deviația de sept sau rezecția de cornete!

– Și v-ați operat?

– Da. După ce m-am recuperat după operație am simțit că respir mai bine. Dar nasul îmi era tot strâmb. Iar, după câteva luni, a început să-mi crească o gâlmă în nara dreaptă. M-am întors la clinică și doctorul Vâlcu mi-a spus că o topește cu laserul. Mi-am recuperat respirația pe nara dreaptă, dar după alte câteva luni am observat că nara dreaptă se aplatiza. Arăta de parcă o apăsa un deget invizibil. La scurt timp a început să mi se lase în jos vârful nasului. Practic, începuse să-mi cadă nasul, doar pielea îl mai ținea atașat de mine. Mă gândeam că am ajuns ca Michael Jackson…

„Apoi am fost supus unei alte intervenții chirurgicale”

– V-ați întors la doctorul Vâlcu?

– Băiatul meu tocmai terminase Medicina și el a spus să merg la un alt medic pe care mi l-a găsit. După ce m-a consultat, medicul mi-a spus că e greu de reparat ce mi-a fost distrus la operație, dar că o să încerce în două etape. În prima operație, făcută sub anestezie generală a trebuit să-mi refacă cornetele pe care Marek Vâlcu mi le-a tăiat de tot.

Apoi am fost supus unei alte intervenții chirurgicale, tot sub anestezie generală, pentru a-mi fi reconstruit nasul. Marek Vâlcu mi-a tăiat o bucată mare din osul nazal și aproape tot cartilagiul. A trebuit să-mi fie prelevată o bucată de cartilaj de la o ureche ca să aibă cu ce să-mi poată ridica și reconstrui nasul.

– Ce ați gândit atunci de doctorul Marek Vâlcu?

– Atunci nu am știut ce să cred. Era tot timpul pe la televiziuni, era prezentat ca un chirurg mare, dar pe mine mă măcelărise. Doi ani de zile am tras până am putut să respir bine din nou. Știu că nu l-am recomandat la nimeni. Tuturor cunoscuților le-am spus să-l ocolească pentru că este un dezastru de chirurg. Pe mine m-a măcelărit.

Abia acum am înțeles de ce m-a ciopârțit. După ce am citit articolul publicat de Snoop am realizat că nu avea voie să mă opereze de deviație de sept și de rezecție de cornete, operații ce țin de chirurgia ORL. Este o altă specializare în care doctorul Marek Vâlcu nu s-a pregătit și nu este autorizat să o facă.

– V-a pus să semnați vreun act prin care vă asumați tăcerea în legătură cu operația suferită și faptul că nu vă veți adresa justiției?

– Da. Am semnat acea declarație. Era pe o durată de zece ani. Știu că au trecut mai mult de zece ani de atunci, dar prefer să fiu precaut. Acesta este motivul pentru care doresc să nu-mi fac publică identitatea. Mi-a trebuit mult timp să depășesc trauma celor patru intervenții chirurgicale pe care le-am suferit în mai puțin de doi ani. Citind acum despre Marek Vâlcu retrăiesc acele momente și nu îmi e deloc ușor.

Avocata dr. Marek: „Nu avem nimic de comentat”

Contactată pentru un punct de vedere referitor la cazul pacientului P.T., avocata Katia Cicală, cea care-l reprezintă pe doctorul Marek Vâlcu, a spus că momentan se abțin de la orice alte declarații: „Nu avem nimic de comentat”.