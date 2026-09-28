Un parlamentar AUR nu a respectat decizia lui George Simion privind guvernul Mureșan: „Avem o datorie”

Senatorul AUR Cătălin Silegeanu s-a prezentat în comisiile reunite care îl audiază pe Sebastian Burduja, în ciuda deciziei AUR de a boicota complet procedurile parlamentare privind guvernul propus de Siegfried Mureșan.

„Era decizia partidului. Eu de foarte multe ori am contestat decizia. Avem o datorie față de oameni și am o responsabilitate ca senator să le pun întrebări miniștrilor”, a declarat Silegeanu jurnaliștilor prezenți la audieri.

El a subliniat că nu se teme de repercusiuni și și-a informat deja colegii că va merge, iar ei i-au replicat „să facă ce simte”.

„Nu am de ce. În al doilea rând nu am încredere în întrebările pe care o să le pună cei de la PNL, USR sau de la PSD”, a explicat Silegeanu.

Silegeanu a confirmat că este singurul parlamentar AUR care a decis să ignore decizia luată de partid. Întrebat dacă va părăsi grupul parlamentar AUR, el a respins acest scenariu și a motivat că: „am alegătorii în spate și simt că responsabilitatea mea este să vin aici”.

Decizia AUR

Prin vocea lui George Simion, AUR a anunțat luni dimineață că va boicota procedurile parlamentare și nu va fi prezent nici în comisii și nici în plenul reunit la votul pe guvernul Siegfried Mureșan.

„Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen”, a afirmat liderul AUR, George Simion, în ziua în care Parlamentul dă startul audierilor pentru Guvernul Mureșan.

Președintele AUR l-a amenințat din nou pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu va convoca alegeri anticipate. AUR a lansat încă din august platforma suspeND.ro, pentru demersurile de suspendare a președintelui Nicușor Dan.