Un pastor care a pus pe primul loc în campanie „civilitatea” a câștigat într-un stat unde democrații n-au mai avut senator de dinainte de al Doilea Război Mondial

Pastorul Adam Hamilton a învins în cursa pentru senatul SUA derulată în Kansas, stat unde în 1932 fusese ales ultimul democrat ca senator. Acum 94 de ani.

Într-o noapte a surprizelor care s-au derulat cu o vitează și la o magnitudine care i-a surprins chiar și pe democrații învingători, unul dintre șocurile politice a venit din Kansas.

Kansas a votat ultima dată cu un democrat la prezidențiale în 1964 și nu a mai ales un senator democrat din 1932. Este cea mai lungă serie actuală în care un singur partid deține ambele locuri de senator ale unui stat. Dar tradiția a fost încheiată de către campania neașteptată pe care a dus-o Adam Hamilton.

Hamilton, 62 de ani, este pastor metodist, fondatorul și pastorul principal al Church of the Resurrection din Leawood, cea mai mare congregație a Bisericii Metodiste Unite din SUA, cu aproximativ 22.000 de membri. Biserica lui organizează campanii anuale de reducere a polarizării, în 2026 cu tema „Iubiți-vă unii pe alții”. Același spirit a încercat Hamilton să-l transmită prin campania sa electorală.

El a militat pentru „civilitate” și pentru „grija pentru cel de lângă tine”, pe care le-a adăugat temelor economice care îi preocupă pe americani. În plus, Hamilton a spus clar că vrea granițe sigure, dar nu militarizarea ICE.

Trump l-a numit „pastor pervertit” și „pastor woke”, criticându-l pentru sprijinul acordat drepturilor persoanelor transgender. Hamilton a numit atacul „patetic”, a spus că îl ia ca pe o onoare și că se roagă pentru Trump