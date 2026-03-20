Un petrolier al Rusiei trece Atlanticul și are drept destinație posibilă Cuba. Întrebarea majoră: va testa blocada impusă de SUA?

O fregată rusească care a însoțit petrolierul Anatoli Kolodkin, monitorizată de un vas britanic de patrulare. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Vasul care transportă 730.000 de barili de petrol ar putea asigura Cubei energie pentru câteva săptămâni. Petrolierul ar putea ajunge în Caraibe încă de luni, scrie New York Times.

Un petrolier rus încărcat cu țiței traversează Oceanul Atlantic, iar observatorii și oficialii privesc cu atenție pentru a vedea dacă acesta se îndreaptă spre Cuba, unde ar testa petrolieră impusă de SUA acestei insule.

Destinația finală a petrolierului este încă necunoscută. Dar dacă Rusia încearcă să trimită petrol în Cuba, așa cum bănuiesc unii analiști, acest lucru ar putea reprezenta o nouă confruntare potențială între Washington și Moscova, scrie New York Times.

Cuba nu a mai primit o livrare semnificativă de combustibil din 9 ianuarie, la scurt timp după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolas Maduro și au preluat controlul asupra exporturilor de petrol ale Venezuelei, care alimentau în mare parte Cuba.

Acest lucru a provocat o criză gravă. Administrația Trump a avertizat alte state să nu trimită combustibil, în speranța de a sufoca guvernul cubanez, pentru a forța subordonarea acestuia.

Un vas aflat sub sancțiuni

Petrolierul, numit „Anatoli Kolodkin” și deținut de guvernul rus, transportă aproximativ 730.000 de barili de petrol, cantitate care, potrivit estimărilor analiștilor, ar putea asigura Cubei energie pentru câteva săptămâni.

Nava a ieșit din Canalul Mânecii în Atlanticul de Nord în această săptămână și ar putea ajunge în Caraibe încă de luni, conform datelor de navigație analizate de Kpler, o firmă specializată în date maritime.

Anatoli Kolodkin a părăsit Primorsk, Rusia, prin Marea Baltică, pe 9 martie, conform datelor Kpler, și și-a anunțat public destinația ca fiind „Atlantis, SUA”, o posibilă stratagemă.

În 2024, guvernul SUA a impus sancțiuni asupra petrolierului și a proprietarului său, o companie de transport maritim de stat rusă numită Sovcomflot, ceea ce înseamnă că ar fi foarte puțin probabil ca acesta să acosteze în Statele Unite.

Kpler a raportat că destinația sa reală este Matanzas, Cuba, citând o sursă din interiorul industriei.

Petrolierul a traversat Canalul Mânecii escortat de o navă a marinei ruse, dar escorta sa navală s-a întors odată ce petrolierul a intrat în Atlantic, potrivit marinei britanice.

Cuba, sub o blocadă americană

După 10 săptămâni de blocadă petrolieră efectivă din partea SUA, criza energetică din Cuba devine din ce în ce mai gravă, cu prețuri la benzină în creștere, întreruperi de curent aproape zilnice și un dezastru umanitar iminent.

Asistența medicală, alimentația, educația și salubritatea se deteriorează rapid. Iar oficialii cubanezi au avertizat că rețeaua electrică a țării este pe punctul de a se prăbuși.

Administrația Trump încearcă să forțeze guvernul comunist din Cuba să se conformeze cerințelor sale, cerând demisia președintelui Miguel Díaz-Canel.

Casa Albă a întărit blocada prin amenințări cu taxe vamale și, într-un caz, prin intervenția armatei americane: pe 12 februarie, o navă a Gărzii de Coastă a SUA a escortat un petrolier încărcat cu petrol columbian către Republica Dominicană, după ce acesta se îndrepta inițial spre Cuba.

Două nave ale Gărzii de Coastă a SUA patrulează în prezent apele din apropierea Cubei, potrivit unui oficial american care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni operaționale.

Nava Anatoli Kolodkin ar putea reduce parțial criza energetică din Cuba.

Cele 730.000 de barili de țiței ai săi pot produce motorină, benzină și combustibil pentru avioane, contribuind în același timp la alimentarea rețelei electrice.

Dar țițeiul ar trebui mai întâi rafinat, ceea ce ar dura câteva săptămâni. În cele din urmă, petrolul rusesc ar fi doar o soluție temporară.