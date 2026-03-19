Un petrolier rusesc cu 730.000 de barili de petrol e în drum spre Cuba, în ciuda blocadei impuse de Trump

Un petrolier rusesc încărcat cu 730.000 de barili de țiței urmează să ajungă în Cuba pe 23 martie, în timp ce insula comunistă se confruntă cu pene de curent din cauza blocadei economice impuse de SUA, iar președintele american Donald Trump amenință că o va prelua, transmite The Guardian.

Petrolierul rusesc sancționat Anatoly Kolodkin a încărcat 730.000 de barili de petrol în portul rusesc Primorsk pe 8 martie, iar miercuri se afla în Atlanticul de Est, cu destinația Cuba, a anunțat firma de analiză maritimă Kpler.

Nava sub pavilion rusesc, deținută de compania de stat Sovcomflot, este programată să descarce încărcătura la terminalul petrolier Matanzas, în nordul insulei, în jurul datei de 23 martie, potrivit datelor Kpler.

Un alt petrolier, Sea Horse, sub pavilion Hong Kong, a încărcat aproape 200.000 de barili de motorină la sfârșitul lunii ianuarie în largul Ciprului de pe un alt petrolier, potrivit datelor Kpler.

Nava a ieșit din Mediterana pe 13 februarie și de atunci navighează spre vest peste Atlantic, încetinind între sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie și urmând un curs neregulat, a indicat sistemul de urmărire. Miercuri, se afla în nord-vestul Caraibelor, la aproximativ 1.500 km de coasta cubaneză.

Trump dă un ultimatum pentru Cuba

Administrația Trump forțează schimbarea regimului de la Havana, pe fondul blocadei petroliere și al escaladării conflictului cu Iranul care au lăsat Cuba în întuneric.

Trump a declarat luni că se așteaptă să aibă „onoarea de a lua controlul asupra Cubei”, susținând că poate face „orice dorește” în contextul negocierilor SUA cu Havana privind viitorul țării.

„Știți, toată viața mea am auzit despre Statele Unite și Cuba. Când vor face Statele Unite acest lucru?”, le-a declarat Trump reporterilor luni. Președintele american a continuat vorbind despre situația din insulă ca despre o oportunitate istorică.

„Cred că voi avea onoarea de a cuceri Cuba. Fie că o eliberez, fie că o cuceresc – cred că aș putea face orice aș vrea cu ea. Vrei să știi adevărul. În acest moment, sunt o națiune foarte slăbită”.

SUA au încercat să intensifice presiunile asupra Cubei, adverdarul de lungă durată, după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro în ianuarie. De atunci, Trump a întrerupt transporturile de petrol venezuelean către Cuba și a amenințat că va impune tarife oricărei țări care vinde petrol către această țară, declarând că Cuba „nu va mai primi petrol sau bani” ca urmare a acțiunilor sale.