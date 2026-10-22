Un politician din SUA a recunoscut în direct că banii lui Zuckerberg au fost motivul pentru care a încercat să anuleze rezultatul alegerilor din 2020

În cadrul unei dezbateri electorale din Wisconsin, candidatul republican la funcția de guvernator a explicat decizia sa de a se opune validării scrutinului prezidențial de acum șase ani.

Tom Tiffany, candidatul republican la funcția de guvernator al statului Wisconsin, a susținut încercările președintelui Donald Trump de a contesta înfrângerea electorală suferită în 2020 în acest stat decisiv.

Politicianul american a declarat miercuri că a făcut acest lucru din cauza îngrijorărilor legate de finanțarea campaniei din partea fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg, potrivit AP.

„Unul dintre motivele pentru care am făcut asta este «Zuckerbucks»”, a declarat republicanul în cadrul unei dezbateri. El a folosit o poreclă creată de critici pentru a desemna fondurile private oferite de Mark Zuckerberg pentru organizarea alegerilor.

Tiffany a mai spus că s-a opus certificării rezultatelor deoarece funcționarii din județele Milwaukee și Dane au informat alegătorii că aceștia pot declara că sunt „izolați la domiciliu pe termen nelimitat” din cauza pandemiei de COVID-19 și pot primi buletine de vot prin corespondență fără a prezenta un act de identitate cu fotografie.

Peste 200 de comunități din Wisconsin au primit aproximativ 10 milioane de dolari sub formă de subvenții de la Centrul pentru Tehnologie și Viață Civică, finanțat de Zuckerberg, pentru a ajuta la organizarea alegerilor în timpul pandemiei, scrie AP.

„De aceea m-am opus, pentru că locuitorii statului Wisconsin nu doreau acest lucru”, a spus republicanul.

David Crowley, candidatul democrat la funcția de guvernator al statului Wisconsin (stânga), ascultă discursul lui Tom Tiffany, candidatul republican la aceeași funcție, în cadrul unei dezbateri organizate la Facultatea de Drept a Universității Marquette, miercuri, 21 octombrie 2026, în Milwaukee. Credit: Lizzy Larson / AP / Profimedia

În timpul dezbaterii, adversarul lui Tiffany, democratul David Crowley, a afirmat că explicația lui Tiffany privind acțiunile sale din 2020 a fost inadecvată. „El nu a spus că se întâmpla ceva necurat cu alegerile noastre sau pe parcursul procesului. Pur și simplu nu i-a plăcut modul în care erau cheltuiți banii”, a afirmat el.

Democratul a adăugat că nu se poate avea încredere în Tiffany pentru validarea scrutinului prezidențial din 2028. Însă republicanul a replicat: „Voi certifica rezultatul alegerilor din 2028, indiferent cine va fi câștigătorul”.

În 2024, alegătorii din Wisconsin au aprobat un amendament constituțional susținut de republicani, care interzice utilizarea fondurilor provenite din subvenții private pentru organizarea alegerilor.

Donald Trump a încercat, fără succes, să invalideze 220.000 de voturi prin corespondență din județele Milwaukee și Dane, o măsură susținută de Tiffany. Republicanul care este susținut de Trump a votat, de asemenea, împotriva numărării voturilor electorale din Pennsylvania și Arizona.

Cinci dintre ultimele șapte alegeri prezidențiale din Wisconsin s-au decis cu o diferență de mai puțin de un punct procentual. Trump a câștigat în 2024 și 2016, dar a pierdut în 2020.