Un politician născut în Ucraina, apropiat al lui Băsescu, îl va consilia pe preşedintele Nicuşor Dan privind românii de pretutindeni

Eugen Tomac (ultimul din dreapta), printre susţinătorii lui Nicusor Dan care au sărbătorit în stradă câştigarea alegerilor de către acesta, în Bucureşti, 19 mai 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Europarlamentarul Eugen Tomac a fost numit, luni, consilier prezidenţial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni de către preşedintele Nicuşor Dan. Tomac a fost singurul politician care a urcat pe scenă alături de Dan în 19 mai, atunci când acesta a aflat, în direct, rezultatele primului exit-poll după alegerile prezidenţiale. El a mai lucrat în Administraţia Prezidenţială pe acelaşi post, în al doilea mandat al lui Traian Băsescu.

Eugen Tomac este la al doilea mandat de europarlamentar din partea Partidului Mişcarea Populară şi a avut două mandate de deputat în Parlamentul României (2012-2019). În legislativul european, el face parte din grupul politic Renew Europe, alături de Dan Barna şi Vlad Voiculescu (USR).

Eugen Tomac s-a născut în 1981 în satul Babele, comuna Sofian-Trubaiovca, din raionul Ismail, regiunea Odessa, în fosta Republică Sovietică Socialistă Ucraineană. El a venit în România la 17 ani, printr-un program de burse oferit de Guvernul României etnicilor români din jurul graniţei. Şi-a început cariera în calitate de jurnalist la publicaţii precum Ziua, Confluenţe, Radio România Cultural, TVR sau revista „Magazin Istoric”.

Când a mai fost consilier prezidenţial

În perioada 2005-2008, în mandatul de președinte al lui Traian Băsescu, Eugen Tomac a lucrat în Administrația Prezidențială tot consilier pe probleme legate de românii de pretutindeni.

În 2008, a candidat fără succes pentru un post de deputat din partea Partidului Democrat Liberal. Din 2009, a fost secretar de stat în guvernele Emil Boc şi Mihai Răzvan Ungureanu şi s-a ocupat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în perioada în care a fost simplificată procedura de redobândire a cetăţeniei române pentru cetăţenii din Republica Moldova. În 2012, a fost numit în funcția de consilier de stat la Departamentul Relații Internaționale și Politici Europene din cadrul Administrației Prezidențiale. Tot din 2012, a fost ales deputat în Parlamentul României din partea PDL, unde a rămas pentru două mandate.

Eugen Tomac a absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti în 2003, iar din 2006 s-a înscris la doctorat la aceeaşi facultate, însă nu a finalizat vreo lucrare de cercetare.

Şi-a trecut în CV premiul „Vocaţia Spiritului Balcanic” şi un ordin al Mitropoliei Basarabiei

În CV-ul postat pe pagina Parlamentului European, Tomac a menţionat, la capitolul „decoraţii”, premiul „Vocația Spiritului Balcanic”, acordat de revista Balcanii și Europa, Ordinul „Sfântul Gheorghe, Purtătorul de Biruință” al Mitropoliei Basarabiei şi medalia comemorativă „Dimitrie Cantemir”, Fundația Culturală „Magazin Istoric”.

A disputat şefia PMP cu un alt consilier prezidenţial

Eugen Tomac este, în prezent, preşedintele Partidului Mişcarea Populară, în urma unei decizii a Tribunalului Bucureşti, după un proces în care şefia partidului a fost disputată de alt consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, Cristian Diaconescu, coordonatorul Administraţiei Prezidenţiale.

După decizia instanţei, Tomac a spus că „după mai bine de trei ani de hărțuiri și provocări, justiția a făcut dreptate” și că hotărârea confirmă voința membrilor PMP, partid fondat de Traian Băsescu.

Ce avere are Eugen Tomac

Eugen Tomac deţine două terenuri intravilane în localitatea 23 August din judeţul Constanţa (1.300 m2) şi, lângă Cheila Bicazului, în satul Bârnadu din Neamţ (3.886 m2), potrivit ultimai sale declaraţii de avere, completată în 2024. El are şi două locuinţe în Belgia: un apartament cumpărat în Bruxelles (95 m2) în 2021, o casă în Charleroi (353 m2), achiziţionată în 2023. Acestea sunt deţinute împreună cu soţia sa Diana Postică.

Tomac mai are şi două maşini, un Audi Q5 şi o Dacia Sandero, şi aproximativ 130.000 de euro, reprezenzând fie contribuţii la fonduri de investiţii sau depozite bancare, în mai multe conturi în bănci. El are şi criptomonede în valoare de aproximativ 25.000 de dolari. Are şi datorii de 50.000 de euro la două persoane fizice şi de aproape 300.000 de euro, reprezentând credite la bănci.