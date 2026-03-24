Un polițist de la Crimă Organizată, condamnat după ce a lovit doi colegi care cercetau un accident rutier

Un subinspector de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate din București, Costel Melciu, va fi concediat după ce a primit o condamnare penală definitivă pentru ultraj. Polițistul a fost acuzat că a agresat alți doi polițiști care cercetau circumstanțele în care a avut loc un accident rutier, scrie Ziarul de Iași.

Decizia de condamnare definitivă survine la opt ani de la incidentul care a avut loc în iunie 2018. Procurorii l-au acuzat că l-a strâns de gât pe unul dintre colegii săi și l-a lovit cu pumnul pe al doilea

Costel Melciu a mers, în iunie 2018, în comuna Roșiești din județul Vaslui ca să-și viziteze rudele. Când s-a pornit pe drumul de întoarcere a fost sunat de soacra sa, care i-a spus că BMW-ul socrilor, parcat în fața casei, fusese avariat de o Dacie 1310, al cărei șofer pierduse controlul volanului, după ce depășise un tractor.

„Mi-a căzut cascheta de pe cap”

Doi polițiști din comună ajunseseră deja la locul accidentului, însă colegul lor din București insista ca șoferul Daciei să-și admită vina. Unul dintre polițiștii vasluieni i-a cerut să-i lase să-și facă treaba, moment în care Melciu a devenit agresiv.

„M-a prins cu ambele mâini de gât. Eu nu m-am aşteptat la aşa ceva, mai ales că ştiam că este poliţist. Când m-a prins cu mâinile de gât, m-a şi împins, astfel încât mi-a căzut cascheta de pe cap. Am reuşit să mă eliberez din strânsoarea lui, luându-i mâinile de pe gâtul meu, după care am încercat să îl imobilizez (…) Ţin minte că atunci când mi-a pus mâinile în gât cineva a strigat «Ai înnebunit! Ești poliţist!». Colegul meu a venit şi el să îl liniştească. L-a luat de mâna stângă pentru a-l linişti şi a încercat să îi vorbească, moment în care Melciu i-a aplicat o lovitură cu pumnul drept în faţă”, a povestit ulterior Andrei O, unul dintre polițiști.

În timpul procesului, pilițistul de la Crimă Organizată susține că el a fost cel agresat de către Andrei O., iar colegul acestuia, Valentin A. l-ar fi numit circar.

S-a ajuns la contestație în anulare

Prima instanță sesizată a fost Judecătoria Bârlad în martie 2022, unde Melciu a fost achitat întrucât judecătorul nu a considerat că există probe că polițistul și-a lovit intenționat colegii.

Procurorii au făcut apel, iar Melciu a fost condamnat de către Curtea de Apel Iași, în octombrie 2024, la 9 luni de închisoare cu suspendare, întrucât existau documente medicale care atestau lovirea lui Valentin A.

Bucureșteanul a apelat la o cale extraordinară de atac, contestația în anulare. El a reclamat că nu fusese audiat în cursul apelului, deși fusese prezent la toate termenele de judecată și nu spusese că refuză audierea. Judecătorii uitaseră de el.

La rejudecarea procesului, a fost confirmată decizia instanței de apel, astfel că polițistul a rămas cu condamnarea penală, fiind nevoit să renunțe la cariera în Ministerul de Interne.