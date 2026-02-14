Un polițist din Arad e anchetat în Austria după ce a fost prins cu mașina plină de pantofi furați

Un polițist din cadrul IPJ Arad și soția sa sunt acuzați că au furat pantofi sport din 20 de magazine din complexul comercial Outlet Parndorf, aflat lângă Viena. La întoarcerea în țară, au fost opriți de polițiștii austrieci, care au găsit în portbagajul mașinii mai multe perechi de pantofi, inclusiv un dispozitiv pentru îndepărtarea anti-furtului, relatează Special Arad.

Potrivit sursei citate, agentul de poliție, de la Secției 1 Vlaicu, le-a declarat polițiștilor austrieci că pantofii aparțin unui prieten. Totuși, varianta soției nu a fost identică cu a lui, iar ulterior polițistul și-a recunoscut faptele.

La întoarcerea în țară, bărbatul nu și-a informat superiorii din Poliție despre cele întâmplate. Conducerea IPJ Arad a aflat însă despre furt după ce Compartimentul Control Intern a primit informații despre ce a făcut polițistul.

În legătură cu acest caz, reprezentanții IPJ Arad au transmis, pentru Special Arad, că a fost declanșată cercetarea disciplinară în ceea ce-l privește pe agent. Acesta este deja pus la dispoziția conducerii IPJ Arad până la finalizarea anchetei din Austria, iar procedura urmează același curs ca și în cazul unei infracțiuni comise pe teritoriul României, notează sursa citată.

Prejudiciul furtului este estimat la aproape 3.000 de euro.