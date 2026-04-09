O rețea TV importantă din SUA se lansează în România pe una din marile platforme de streaming

ESPN, rețeaua TV americană specializată în transmisiuni sportive, s-a lansat la nivel mondial după ce a fost disponibilă timp de mai mulți ani doar în Statele Unite și anumite țări. Transmisiunile și producțiile ESPN vor putea fi văzute în streaming în România pe platforma Disney+.

ESPN și Disney+ au lansate secțiunea ESPN pe Disney+ în Europa și în anumite piețe din Asia și Pacific, serviciul fiind acum disponibil în 53 de țări și teritorii din aceste regiuni, inclusiv în România. Per total, ESPN va fi disponibil în peste 100 de piețe la nivel mondial.

Toți abonații Disney+ din Europa, Asia și Pacific vor avea acces la transmisiunile sportive exclusive, emisiunile de studio și documentarele ESPN.

„Sportul și transmisiunile în direct reprezintă o componentă esențială a ofertei noastre de pe Disney+. Ne bucurăm că putem continua succesul înregistrat până acum în rândul fanilor sportului și că putem oferi abonaților din Europa și din regiunea Asia-Pacific și mai mult conținut produs de ESPN”, a declarat Alisa Bowen, președinta Disney+.

Ce transmisiuni sportive ale ESPN vor putea fi văzute în streaming pe Disney+

Disney+ notează într-un comunicat publicat joi că oferta inițială va varia de la o țară la alta, dar se va extinde în anul următor la mii de evenimente live.

În portofoliul de programe al ESPN se numără transmisiuni sportive din SUA ale NBA (National Basketball Association) și NHL (National Hockey League) – ambele începând cu sezonul 2026–2027.

Oferta include, de asemenea, sporturi universitare cu campionatele NCAA, inclusiv turneele masculine și feminine „March Madness”, sezonul obișnuit de baschet universitar, turneele de conferință și fotbalul universitar, inclusiv College Football Playoff și meciuri de tip bowl, dar și Little League World Series, și altele.

Mutarea vine după ce Disney+ a transmisîn Europa campionatele de baschet NCAA, care s-au încheiat recent.

Abonații Disney+ vor avea acces și la colecția de documentare „30 for 30” a ESPN, un catalog de filme pe teme sportive, precum și la anumite emisiuni de studio, printre care ESPN FC, programul global de știri și informații despre fotbal al ESPN.

„ESPN este, de asemenea, marca sportivă numărul 1 la nivel mondial în mediul digital și pe rețelele sociale, cu o medie de 517 milioane de vizitatori unici pe lună, mai mult decât orice altă marcă sportivă”, afirmă Disney+ în comunicatul său.

Cât costă abonamentul la Disney+

În prezent, Disney+ oferă clienților din România două opțiuni de abonament:

Standard : cu calitate video până la Full HD 1080p și posibilitatea de streaming simultan pe două dispozitive, pentru 34,99 lei pe lună sau 349,90 lei pe an pentru abonații care plătesc în avans pe 12 luni;

: cu calitate video până la Full HD 1080p și posibilitatea de streaming simultan pe două dispozitive, pentru 34,99 lei pe lună sau 349,90 lei pe an pentru abonații care plătesc în avans pe 12 luni; Premium: cu calitate video până la 4K UHD și HDR, posibilitatea de streaning simultan pe patru dispozitive și sunet compatibil Dolby Atmos, pentru 59,99 lei pe lună sau 599,90 lei pe an pentru abonații care plătesc în avans. Aceștia beneficiază de un discount de două luni pentru ambele tipuri de abonament.

Disney+ se alătură practic HBO Max și Voyo ca platforme de streaming care oferă transmisiuni sportive în direct abonaților săi.

Spre deosebire de HBO Max, care transmite în streaming producțiile Euronews, Disney+ nu a lansat încă o rubrică distinctă pentru transmisiunile sportive în meniul aflat în topul site-ului platformei.

Producțiile ESPN pot fi găsite derulând în jos pe pagina principală a Disney+, însă selecția este deocamdată limitată.

Noi producții sunt adăugate în prezent, promisiunea fiind că numărul lor va crește vertiginos odată cu începerea sezonului sportiv în SUA, în toamnă. În afară de meciuri de sport, catalogul ESPN de pe Disney+ include în prezent mai multe documentare și filme cu tematică sportivă.

Platforma de streaming nu a anunțat deocamdată planuri ca opțiunea de transmisiuni sportive a ESPN să fie plătită separat, ca în cazul HBO Max, care le oferă pentru un cost opțional de 3 euro pe lună.