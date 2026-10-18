Un preot a murit, strivit de o cruce, în timpul unei slujbe transmise în direct

Slujba religioasă de la o biserică din Guayaquil, cel mai mai oraș din Ecuador, s-a încheiat cu o tragedie.

Preotul Patricio Alfredo Sánchez Molinari se afla în fața altarului când o cruce mare de lemn s-a desprins de perete și a căzut peste el, într-un accident surprins de transmisiunea în direct a liturghiei pe Facebook, scrie Minuto60.

Înregistrarea a început să circule pe rețelele de socializare după ce s-a întâmplat incidentul. Imaginile au un puternic impact emoțional și HotNews a decis să nu le publice.

La fața locului, cei prezenți au reacționat pentru a-l ajuta pe paroh, în timp ce vestea a început să se răspândească printre membrii comunității catolice din oraș.

„Părinte, părinte! Chemaţi o ambulanţă!”, se aude o femeie spunând,, înainte ca transmisiunea să fie întreruptă.

Arhiepiscopia din Guayaquil a confirmat că preotul nu a supraviețuit.