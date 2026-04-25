Un președinte care vrea în UE a criticat dur Europa: E ca Imperiul Roman de Apus, care nu înțelegea ce se întâmplă și s-a prăbușit

Președintele sârb Aleksandar Vucic a criticat dur sâmbătă, de la Paris, atitudinea unei Europe „rămase în urmă” pe scena mondială, care încă se crede în posesia unui „fel de superioritate morală”, comparând-o în același timp cu Imperiul Roman de Apus înainte de căderea sa, transmite AFP.

„Credem, în mod eronat, că avem un fel de superioritate morală și democratică față de ceilalți, ceea ce este total fals. Cred că este ca în cazul Imperiului Roman de Apus, care nu înțelegea ce se întâmpla la granițele sale, nu voia să recunoască acest lucru și a sfârșit prin a se prăbuși”, a declarat el în cadrul unei intervenții la World Policy Conference, organizată de Institutul Francez de Relații Internaționale (Ifri) la Chantilly, lângă Paris.

Vucic: „Nu înțelegem că suntem în urmă”

„Nu cred că Europa se va prăbuși. Asta nu se va întâmpla niciodată”, a adăugat el totuși, înainte de a continua: „Ca europeni, pierdem cu toții numeroase bătălii importante și ne considerăm mereu cei mai deștepți (…) Avem tendința de a-i denigra și subestima mereu pe ceilalți”.

„Nu înțelegem că suntem în urmă față de alte regiuni ale lumii, nu doar față de Statele Unite în materie de inteligență artificială și robotică, ci și față de China”, a continuat el, insistând asupra provocărilor demografice, legate de noile tehnologii și de apărare cu care se confruntă Vechiul Continent.

„Ce putem realiza în următorii 20 de ani? Cred că nu prea multe. (…) Nu sunt deloc optimist în ceea ce privește viitorul pe care îl construim aici”, a spus el.

Serbia e apropiată de Rusia, dar totuși vrea în UE

Cu toate acestea, el a reafirmat voința Serbiei de a adera la UE. Această țară cu 6,6 milioane de locuitori este candidată oficial la Uniunea Europeană din 2012, iar negocierile de aderare sunt în curs de desfășurare din 2014.

Însă integrarea sa este încetinită de lipsa unor reforme majore, de problemele legate de normalizarea relațiilor cu Kosovo, de legăturile sale considerate prea strânse cu Rusia, precum și de provocările legate de buna guvernanță și drepturile omului.

Serbia împărtășește, de altfel, cu Moscova o aversiune față de NATO, după bombardamentele din 1999 din timpul războiului din Kosovo.

„Nu putem face parte din NATO, dar suntem gata să ne integrăm (în UE, n.r.)”, a afirmat el.

„Deschideți-ne granițele. Nu avem nevoie de drept de veto, nu avem nevoie de comisari, nici măcar nu avem nevoie de fondurile voastre”, a adăugat Vucic.