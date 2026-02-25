Un primar anunță că va interzice jocurile de noroc: „Primul oraș liber de păcănele”

Primarul din Slatina, Mario di Mezzo, a anunțat că va promova o hotărâre de Consiliu Local pentru interzicerea activităților de jocuri de noroc în localitatea.

Potrivit unei filmări publicate pe Facebook, amintește de cazul unui tânăr care s-a sinucis din cauza că a pierdut bani la păcănele. „Sănătatea orașului este mai importantă pentru mine și păcănelele vor fi eliminate definitiv din Slatina”, a declarat di Mezzo.

Decizia vine după ce Guvernul a adoptat miercuri o ordonanță care prevede că operatorii de jocuri de noroc au nevoie de autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea. Astfel, este la latitudinea primarilor de a decide dacă acceptă cazinouri și săli de jocuri în localitățile pe care le conduc.

„Slatina va fi primul oraș liber de păcănele. În momentul în care Ordonanța adoptată aseară va fi publicată în Monitorul Oficial în prima ședință de Consiliu Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor. Nicio păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina. Nici una”, a spus din Mezzo într-o postare pe Facebook.

Ce se întâmplă cu actualele săli de jocuri

Contactat de Agerpres, Mario di Mezzo a explicat că hotărârea de Consiliu Local va interzice jocurile de noroc în oraș, iar pentru cei care operează acum, măsura va intra în vigoarea treptat când vin la primărie pentru a cere o nouă autorizație de funcționare.

„Pentru operatorii existenți și autorizați, noul cadru legal conferă autorității locale dreptul de a decide dacă mai emite sau nu autorizații de funcționare pe raza municipiului, ceea ce permite eliminarea treptată a acestor activități din oraș, în condițiile legii”, a declrat di Mezzo.

Până în prezent, legea obliga companiile care desfășoară activități din domeniul jocurilor de noroc să obțină o autorizație națională. Printr-o ordonanță de urgență adoptată marți seară, guvernul a introdus, pe lângă autorizația națională, obligativitatea unei autorizații de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.