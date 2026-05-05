Un primar condamnat în primă instanță pentru fraudă electorală scapă de acuzații prin prescrierea faptelor

Fostul primar al comunei Ciorani (jud. Prahova), Marin Voicu condamnat în primă instanţă pentru instigare la falsificarea documentelor electorale la alegerile locale din anul 2020, scapă de pedeapsă după ce instanţa de judecată a constatat că faptele s-au prescris. Subalterni şi complici ai fostului edil, găsiţi şi ei vinovaţi în primă instanţă, pentru fraudarea alegerilor, scapă de pedepse tot ca urmare a prescrierii faptelor, informează News.ro.

„Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatului Marin Voicu. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 şi în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Marin Voicu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (20 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale”, este decizia definitivă pronunţată, marţi, de Curtea de Apel Ploieşti în dosarul care are ca obiect falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale.

Prin aceeaşi sentinţă, mai mulţi complici ai fostului primar, găsiţi vinovaţi, în primă instanţă, pentru fraudarea alegerilor, scapă de pedepse pentru că a intervenit termenul de prescripţie a răspunderii penale.

În primă instanţă, Judecătoria Buzău l-a condamnat la doi ani de închisoare cu executare pe Marin Voicu, interzicându-i acestuia să ocupe funcţii publice timp de trei ani după executarea pedepsei.

Fostul edil a fost reales la scrutinul din 2024, deşi era deferit justiţiei în mai multe dosare penale.

Marin Voicu mai are o condamnare cu suspendare într-un dosar în care a fost trimis în judecată pentru că a ordonat furtul sacilor cu buletine de vot care constituiau probe în dosarul de fraudare a alegerilor în care tocmai a scăpat de pedeapsă ca urmare a prescripţiei. El a rămas fără mandat în urma dosarului în care a fost condamnat.

Acuzațiile procurorilor

Conform afirmațiilor procurorilor în faţa instanţei, la Ciorani au fost fraudate alegerile la toate cele cinci secţii de votare amenajate în comună, iar inculpaţii au acţionat cu „naturaleţe” şi chiar râdeau de ceea ce fac.

În ceea ce priveşte modul în care alegerile ar fi fost fraudate, anchetatorii au prezentat în faţa instanţei o listă cu modalităţile în care inculpaţii ar fi acţionat. Astfel, camerele de înregistrare cu care erau dotate tabletele STS din secţiile de votare au fost fie obturate, unii dintre membrii comisiei de votare aşezându-se în faţa lor „în momentele de interes”, fie zona de focalizare a camerei a fost schimbată, astfel încât să nu înregistreze activitatea membrilor comisiei. În plus, buletine ştampilate în dreptul unui partid au fost pur şi simplu trecute la altul.

Printre inculpaţi s-au numărat mai mulţi angajaţi ai Primăriei, iar patru dintre cei puşi sub acuzare în acest dosar au recunoscut faptele şi au semnat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

În februarie 2021, saci în care se aflau peste 4300 de buletine de vot de la alegerile locale din comuna Ciorani au dispărut din sediul Judecătoriei. Este vorba despre 4.306 buletine de vot, dintre care 2.454 buletine de vot valabil exprimate şi nule şi 1.854 buletine de vot anulate. Acestea constituiau probe într-un dosar care vizează fraudarea alegerilor locale de la Ciorani, alegeri câştigate cu scoruri record, timp de mai multe mandate de către Marin Voicu, primar care a trecut de PSD la PNL şi înapoi la PSD.