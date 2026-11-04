Un primar PSD a fost filmat când bate doi oameni. Apoi, când încearcă să șteargă urmele. Ce s-a întâmplat în acest caz 

Edilul PSD Liviu Tomulea din comuna Iecea Mare, Timiș, a fost implicat într-o bătaie și apoi a fost filmat când punea un angajat al Primăriei să șteargă imaginile de pe cameră. Dosarul său a fost deschis în 2022 și trimis în judecată abia în februarie 2026, la aproape trei ani și jumătate de la petrecerea faptelor, scrie site-ul de investigații Snoop.

Este al treilea dosar în care este trimis în judecată primarul social-democrat

Liderul local PSD Liviu Tomulea este primar al comunei Iecea Mare din 2012. La ultimele alegeri, din 2024, el a fost susținut și de Alfred Simonis, actualul președinte al Consiliului Județean Timiș.

Liviu Tomulea și Alfred Simonis. Foto: Alfred Simonis / Facebook

„Este unul dintre prietenii mei, dar nu pentru acest lucru îl susțin”, scria Alfred Simonis, actualul președinte al Consiliului Județean Timiș, pe 19 mai 2024. El venise în localitate alături de Sorin Grindeanu pentru a-și susține prietenul. Tomulea a câștigat atunci un nou mandat.

Cu doi ani în urmă, Tomulea, însoțit de un frate și de alți apropiați, a umplut de sânge doi consăteni care erau în tabăra politică adversă.

Bătaia în care a fost împlicat primarul

Pe 26 noiembrie 2022, aproape de miezul nopții, victimele se aflau într-un bar din sat, unde sărbătoreau alături de echipa de fotbal a comunei.

„Era înființată de mine și de un cumnat”, spune Iulian Sîrcă, consilier local PNL. El povestește că primarul desființase echipa și considera că reînființarea ei a fost făcută în scop electoral.

Între apropiații lui Sîrcă și edilul Liviu Tomulea a început un conflict. Cel din urmă a plecat, dar s-a întors cu alți săteni. Primarul l-a lovit pe unul dintre meseni, Mircea Pîrva, cu un par în cap, povestește bărbatul. Altcineva l-a lovit cu piciorul în gât.

„Inculpatul Tomulea Liviu-Ștefan a intervenit într-un conflict verbal spontan (…) și l-a amenințat cu moartea pe numitul (…) iar după 15-20 minute, când persoana vătămată Pîrva Mircea-Marcel a ieșit din local (…) l-au lovit și au exercitat acțiuni de violență asupra acestuia, lovindu-l cu pumnul și picioarele în zona corpului și a capului, dar și cu corpuri contondente (par și bâtă)” – extras din rechizitoriu

Venit de acasă „să aplaneze conflictul”, povestește Sîrcă, a fost bătut și el. A ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara, unde a fost cusut în urma loviturilor din zona feței. Cei doi au primit de la IML certificate care atestă că au avut nevoie de 40, respectiv 15 zile de îngrijiri medicale.

Imaginile șterse

Luni dimineața, pe 28 noiembrie, în timp ce victima mergea la IML, imaginile de pe camerele de supraveghere din sat și de la primărie au fost șterse de un apropiat al primarului. Pe filmări apare și edilul, care îi dă indicații și urmărește întreg procesul.

Primarul în timp ce cere unui angajat să șteargă imaginile de pe camerele de supraveghere.

Cel care șterge imaginile este un angajat al primăriei care este și el inculpat în dosar.

„Numitul Tomulea Liviu-Gabriel (acesta fiind primarul localității Iecea Mare) l-a instigat în două rânduri pe numitul P. G., angajat al Primăriei Iecea Mare, să formateze hard-discurile și să șteargă atât înregistrările video aflate în sistemul de supraveghere (…) cu acordul administratorului societății (…) distrugând astfel mijloace materiale de probă” – extras din rechizitoriu

Dosarul, trimis în judecată după trei ani și jumătate

Din rechizitoriu reiese și că polițiștii din comuna învecinată, Săcălaz, nu s-au sesizat pentru violențele și loviturile aplicate victimelor, ci pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Apoi, după plângerile celor doi, în decembrie, au început și urmărirea penală pentru loviri și alte violențe.

Primarul Tomulea, fratele său și alte persoane implicate în bătaie au depus și ei certificate de la IML, acuzând că au fost, la rândul lor, loviți.

După trei contestații depuse de victime referitoare la durata urmăririi penale, dosarul a fost trimis în judecată. S-a întâmplat în februarie 2026, la aproape trei ani și jumătate de la petrecerea faptelor.

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