Un primar PSD din București vrea ca Ilie Bolojan să conducă un nou guvern. Ce spune despre Sorin Grindeanu

Instalarea unui nou guvern condus de către Ilie Bolojan ar fi cea mai bună soluție pentru actuala criză politică, chiar și în varianta unui cabinet cu susținere minoritară în Parlament, crede Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 și liderul organizației PSD din sector.

Într-o intervenție la Digi24, Robert Negoiță a spus că cel mai bine ar fi fost să nu se ajungă în situația politică de acum, iar rezolvarea poate fi un guvern Bolojan 2.

„Din punctul meu de vedere este o soluție benefică. Ilie Bolojan să fie premier și să fie susținut din opoziție, pe un program de guvernare și pe anumite principii, așa cum s-a mai întâmplat. Nu este o noutate. Se poate asigura o guvernare bună și cu un guvern minoritar”, a declarat Negoiță.

„Grindeanu nu poate să livreze ceva diferit de Bolojan”

Pe de altă parte, primarul crede că președintele PSD Sorin Grindeanu a procedat bine prin faptul că nu a revendicat conducerea unui nou guvern știind că nu poate veni cu alte măsuri decât cu unele similare luate de Bolojan până acum.

„Faptul că nu se grăbește să ceară funcția de premier mie îmi arată că are un anumit nivel de maturitate, ceea ce mă surprinde plăcut. Mi-e teamă că nu poate să livreze altceva diferit decât a livrat domnul Bolojan. Nu sunt foarte multe posibilități. Nu există formule miraculoase și nici magicieni secreți care să știe să facă altceva. Se poate puncta la corectitudine, la onestitate și la profesionalism, dar soluțiile, la nivel macro, nu pot fi foarte diferite”, a afirmat primarul Sectorului 3.

Un susținător din PSD pentru Bolojan

Nu este prima dată când liderul social-democraților din Sectorul 3 își exprimă aprecierea față de președintele PNL. Pe 21 aprilie, la o zi după ce PSD a decis să-i retragă sprijinul politic, Robert Negoiță a postat un clip pe Facebook în care spunea că premierul Bolojan „ar merita puțină susținere” pentru realizarea reformelor anunțate.

„Ne place, nu ne place Bolojan, important e că s-au întâmplat niște reforme până acum. Reforma administrativă, foarte important. Că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, nenorociri, rubedenii. Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem. Am senzația că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba. S-au întâmplat niște lucruri”, a declarat primarul în videoclipul postat pe rețeaua de socializare.

A doua zi, într-un interviu pentru HotNews, Negoiță spunea că Bolojan ar trebui să rămână prim-ministru, iar PSD să-i susțină guvernul din Parlament.

„Părerea mea e că ne-ar trebui o perioadă de opoziție. Dar părerea mea nu e de ieri, de astăzi. Eu asta cred de foarte multă vreme. În ultimii 16 ani, PSD a stat la guvernare vreo 14. Nu asta este ideea democrației”, spunea Negoiță.