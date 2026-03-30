Un proaspăt sondaj de opinie arată semne extrem de îngrijorătoare pentru Viktor Orban cu doar 13 zile înainte de alegeri

În mai multe circumscripții electorale considerate anterior în mod clar favorabile partidului lui Orban – Fidesz, conduc candidații Partidului Tisza, de opoziție, conform sondajelor de opinie în circumscripții realizate de Centrul de Cercetare 21, comandat de Tisza, scrie publicația Hvg.hu.

Este vorba de circumscripția electorală Baranya County 2, cu sediul în Pécs, de cea din Borsod 1, districtul 9 transformat din Pesta (Ráckeve, Tököl, Dabas), districtul Fejér 2, cu sediul în Székesfehérvár, districtul 6 din Bács, în timp ce o luptă strânsă este așteptată în circumscripția electorală Pest 12, cu centrul în Cegléd.

Aceste circumscripții fuseseră câștigate detașat în trecut de partidul lui Orban.

Tisza, avantaj puternic și la nivel național

În același timp, un sondaj publicat miercurea trecută arăta că partidul de opoziție de centru-dreapta din Ungaria, Tisza, și-a consolidat avantajul față de Fidesz, partidul prim-ministrului Viktor Orbán, în luna martie, în perspectiva alegerilor din 12 aprilie, scrie Reuters.

Sondajul, publicat de site-ul hvg.hu, a arătat că partidul Tisza câștigă teren, în timp ce sprijinul pentru Fidesz stagnează, în ciuda numeroaselor măsuri menite să mulțumească alegătorii, anunțate de guvern după trei ani de stagnare economică.

Tisza, care a fost lansat abia în 2024, și-a mărit avantajul față de Fidesz la 23 de puncte procentuale în rândul alegătorilor hotărâți, față de un avantaj de 20 de puncte în sondajul din februarie, a declarat institutul de sondaje Median.

Condus de Peter Magyar, Tisza beneficiază de sprijinul a 58% dintre alegătorii hotărâți, în creștere față de 55% în urmă cu o lună. Fidesz este susținut de 35%, neschimbat față de februarie.

Dacă ne uităm la întreaga populație, Tisza este cotat la 46%, în timp ce Fidesz are 30%, potrivit sondajului realizat între 17 și 20 martie.

Institutul Median se așteaptă la o prezență ridicată la vot, întrucât 89% dintre respondenți au declarat că vor vota. La ultimele alegeri din 2022, prezența la vot a fost de 70%.

Institutul de sondaje Median are una dintre cele mai solide istorii în materie de previziuni exacte din Ungaria. Acesta a prevăzut corect victoria zdrobitoare a lui Orbán la ultimele alegeri, de acum patru ani, deși a supraestimat ușor sprijinul acordat opoziției, mai notează Reuters.