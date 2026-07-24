Un procuror a acuzat un șofer cu care s-a certat în trafic de tentativă de omor, iar acesta a avut nevoie de 8 ani ca să-și dovedească nevinovăția

De opt ani a avut nevoie un bărbat din Constanța să-și dovedească nevinovăția, după ce un procuror influent din oraș l-a acuzat în mod abuziv de tentativă de omor. „Am să-ți arăt eu cine sunt!”, i-a fi spus procurorul, potrivit documentelor aflate la dosarul cauzei și consultate de HotNews, după ce între cei doi a izbucnit o altercație în trafic. „Procurorul a creat pur și simplu un scenariu de film”, povestește avocatul care l-a reprezentat pe bărbatul din Constanța care, în cele din urmă, a fost declarat nevinovat de două instanțe din România.

Totul a plecat de la un schimb de replici în trafic: procurorul Teodor Niță se deplasa cu bicicleta pe mijlocul drumului, iar când un șoferul l-a claxonat și i-a făcut observații a aruncat cu o sticlă de apă în parbriz. Ulterior, s-au întâlnit într-o benzinărie.

Procurorul a reclamat apoi că șoferul ar fi vrut să-l omoare, dar nicio probă administrată la dosar nu a confirmat acest lucru.

„Am fost șocat de acuzație. M-a amenințat că îmi va fabrica dosare penale, ceea ce s-a și întâmplat”, a declarat șoferul pentru HotNews.

Rămâne totuși întrebarea de ce colegii procurorilor, atât cei din Constanța, cât și din Galați, au mers înainte cu un dosar care nu se baza pe probe, ci doar pe niște afirmații.

Procurorul Niță a fost arestat la jumătatea lunii mai pentru fapte de corupție, într-un alt dosar, alături de șeful său.

În 13 aprilie 2015, Radu Scorțea, un fost asistent medical voluntar al Serviciului de Ambulanță Constanța, se îndrepta cu soția și alți membri ai familiei la un picnic în pădure. Autoturismul rula pe strada Dezrobirii din municipiu, când, la un moment dat, a observat un biciclist care mergea pe mijlocul drumului. Pe bicicleta se afla procurorul Teodor Niță, însă asta a aflat mai târziu.

„Am claxonat întrucât nu puteam să depășesc pentru că treceam axul drumului. Eu, la rândul meu, eram claxonat din spate unde se formase coloană de mașini. Persoana respectivă a eliberat drumul abia după ce am mai claxonat încă o dată, însă în momentul în care am ajuns în dreptul ei ne-a adresat cuvinte obscene și a aruncat cu o sticlă de apă spre noi, spre parbriz”, a declarat Radu Scorțea la audieri, potrivit informațiilor aflate în dosarul consultat de HotNews.

„Tentativa de omor” din benzinărie

După incidentul din trafic, cei doi protagoniști și-au continuat drumul. S-au reîntâlnit într-o benzinărie unde lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Procurorul Niță a acuzat că a fost urmărit de șoferul Scorțea, iar când l-a văzut în benzinărie a accelerat și a vrut să-l calce cu mașina.

Imaginile înregistrate de camerele de supraveghere, precum și expertizele ulterioare, una tehnică și alta criminalistică, îl contraziceau pe Teodor Niță.

Concluziile experților au fost că bicicleta condusă de Teodor Niță a rulat cu aproximativ 20 de km/h în benzinărie, iar mașina lui Scorțea a intrat în stația peco cu 5 km/h. Expertizele au mai stabilit și că mașina era oprită în momentul în momentul impactului.

În timpul anchetei, dar și la proces, procurorul Niță a susținut că, de fapt, Sorțea a intrat în benzinărie cu aproximativ 60 km/h.

Traseul dosarului

Inițial, cercetările a fost începute de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța pentru vătămare corporală din culpă. Ulterior, dosarul a fost declinat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, adică chiar acolo unde Niță era procuror.

Ulterior, dosarul a fost mutat de la Constanța la Galați, printr-un ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

La Galați, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal au declinat dosarul Parchetului de pe lângă Judecătorie, concluzionând că fapta nu este de competența unui parchet de pe lângă tribunal, care investighează dosarele de mare violență.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați au trimis dosarul înapoi la Parchetul de pe lângă Tribunal încadrând fapta la tentativă de omor.

După patru ani de cercetări, în 2019, Radu Scorțea a fost trimis în judecată pentru o faptă pentru care risca între 10 și 20 de ani de închisoare. Dosarul a fost dat pentru soluționare Tribunalului Constanța.

Avocatul lui Scorțea a cerut mutarea dosarului la o altă instanță, arătând că la Tribunalul Constanța soția procurorului Niță fusese judecător până în 2018. Dosarul a fost strămutat la Tulcea.

„Nimeni nu voia să îl apere”

Avocatul Romulus Pantea, cel care l-a apărat pe Radu Scorțea în primă instanță, a declarat, într-un dialog cu HotNews, că acuzațiile din dosar erau în contradicție totală cu probele.

„A ajuns la mine după ce a fost refuzat la Constanța de mai mulți avocați. Inițial, toți îi spuneau că este o speță simplă, dar când aflau despre cine este vorba, nu au vrut să se bage. Nimeni nu voia să-l apere. Am decis să intru în această cauză pentru că era evident că acest om era victima unui abuz. Pur și simplu, un scenariu de film. Din dorinţa de a face rău, persoana vătămată a tot căutat să creeze imaginea unui criminal pentru o persoană care nu a avut în viaţa lui un conflict cu cineva”, a declarat Romulus Pantea, avocat în cadrul Baroului Teleorman.

Avocatul precizează că inclusiv martorii din dosar, ale căror declarații erau favorabile șoferului au fost amenințați și hărțuiți de procurorul Niță cu plângeri penale. L-a reclamat pe Teodor Niță la Inspecția Judiciară, dar demersul a fost fără niciun efect, spune acesta.

Varianta procurorului Niță. A invocat „motive religioase”

Procurorul Teodor Niță sosește la Parchetul General din București, 14 mai 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin

Audiat la Tribunalul Tulcea, Teodor Niță a negat că ar fi avut un comportament nepotrivit în trafic.

„Înainte de a da orice declarație, țin să declar instanței că din motive religioase, dar și ca educație sportivă, fiind practicant de arte marțiale, nu îmi stă în caracter și nici nu procedez de această manieră să fiu violent, atât fizic cât și verbal. În concret, nu înjur”, și-a început procurorul declarația, potrivit încheierii Tribunalului Tulcea, consultată de HotNews.

Niță a precizat că nu circula în apropiere de bordură deoarece „aceasta era plină de pietre, iar bicicleta putea face pană ușor”. A declarat că șoferul l-a claxonat insistent, iar când a ajuns cu mașina în apropierea bicicletei și l-a claxonat din nou s-a speriat și s-a dezechilibrat. Acela a fost momentul în care, afirmă Niță, a aruncat bidonul cu apă pe care îl avea în mână pentru a se reapuca de coarnele bicicletei.

„Nu știu unde a căzut acel bidon”, a invocat acesta.

Procurorul a susținut că șoferul l-a urmărit aproximativ 3-4 kilometri până a ajunge la benzinărie, inclusiv pe mai multe străzi lăturalnice.

„Țin să precizez încă o dată că inculpatul a accelerat și s-a îndreptat frontal către mine. Nu a frânat nici un moment, ci din contra, așa cum am spus, a accelerat. În momentul când l-am văzut inculpatul accelera, având o viteza de cel puțin 60 km/oră. Acesta a frânat abia după ce m-a aruncat peste capotă. După impact , mi-am făcut o verificare sumară și am văzut că nu prezint fracturi și am sunat la poliția rutieră care se afla foarte aproape de acel loc. (..) Sunt dispus să mă supun si unei testări poligraf, pentru a demonstra că ceea ce spun corespunde realității”, a declarant Teodor Niță la audierea de la tribunal.

Procurorul a mai spus că după acel incident a suferit patru intervenții chirurgicale la genunchi.

Întrebat de judecător dacă avea probleme medicale mai vechi la picioare, Niță a recunoscut că acțiunile sale la picioare erau preexistente, dar că accidentul i-a agravat situația.

Judecătorii au urmărit înregistrările și au stabilit cine spune adevărul

La finalul procesului pe fond, în 23 decembrie 2021, Tribunalul Tulcea a decis achitarea lui Radu Scorțea. Instanța a stabilit că probele administrate de procurorii din Galați susțineau nevinovăția șoferului, nicidecum varianta procurorului Niță.

„Din întregul material probator administrat în cauză, inclusiv a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din interiorul staţiei PECO, nu a rezultat existenţa unei acţiuni sau inacţiuni venite din partea inculpatului din care să rezulte intenția acestuia (fie ea directă sau indirectă) de a suprima viața persoanei vătămate.

Simpla manevră de frânare bruscă executată de inculpat în momentul apariţiei stării de pericol (când persoana vătămată a ajuns în punctul de maximă vizibilitate asupra aleii pe care intenţiona să se înscrie pentru efectuarea virajului către stânga) neprecedată sau neurmată de efectuarea altor manevre evidente şi chiar nefireşti din care să rezulte intenţia clară a acestuia de a obtura calea de acces a persoanei vătămate (a o pune în imposibilitatea de a efectua vreo manevră de evitare) cu scopul de a-i pune viaţa în primejdie nu poate fi reţinută ca o acţiune sau inacţiune aptă să îmbrace forma de tipicitate a infracţiunii de tentativă de omor”, a concluzionat tribunalul din Tulcea, subliniind că șoferul o a avut „o reacție firească pe care ar fi avut-o probabil orice conducător auto”.

Parchetul a cerut închisoare pentru șofer

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați au contestat achitarea șoferului și au cerut condamnarea acestuia la închisoare cu executare. Dosarul a fost trimis la Curtea de Apel Galați, instanța superioară celei din Tulcea.

Aici, după alți trei ani de proces, judecătorii au stabilit că niciuna dintre probele din dosar nu susține acuzația de tentativă la omor.

„Să nu treacă nimeni prin ce am trecut eu”

Radu Scorțea nu s-a îndreptat împotriva celor care l-au pus sub acuzare pe nedrept, deși, spune el, toate procedurile judiciare derulate pe parcursul celor opt ani l-au epuizat.

„Vreau să nu treacă nimeni prin ce am trecut eu. Imaginați-vă că timp de trei ani, în timpul cercetărilor, am avut permisul suspendat”, a precizat Radu Scorțea în dialogul cu HotNews.

Procurorul implicat în cazul fostului șef CNAS

Procurorul Teodor Niță se află în arest, alături de fostul său șef, Gigi Ștefan. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în 20 iulie menținerea arestării lor.

Numele procurorilor Ștefan și Niță sunt în dosarul în care a fost judecat fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duță.

În 2022, judecătoarele Daniela Panioglu şi Alina Nadia Guluţanu de la Curtea de Apel Bucureşti indicau în motivarea condamnării lui Duță că procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță au hărțuit martori cheie din dosarul în care era inculpat șeful CNAS pentru a-l ajuta să scape de acuzații.

Cei doi procurori au respins acuzațiile și au reclamat pe cele două judecătoare la Inspecția Judiciară.

CSM a decis excluderea judecătoarelor Panioglu și Guluțanu din magistratură. Decizia a fost anulată, ulterior de instanța supremă.

În decembrie, anul trecut, instanța supremă a anulat condamnarea la 6 ani de închisoare a fostului șef al Casei de Asigurări de Sănătate Lucian Duță, într-o cale extraordinară de atac.

Duță a fost acuzat că a luat o mită de 6,3 milioane de euro în schimbul acordării unui contract din bani publici către două firme de software, pentru implementarea cardului de sănătate.