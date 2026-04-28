Un producător auto din China vrea să cucerească Europa cu o strategie „Toyota plus Tesla”

Un autoturism Chery Ebro produs la uzina auto din Barcelona a companiei chineze, FOTO: Joan gosa / Xinhua News / Profimedia

Chery, al treilea cel mai mare producător auto din China dar cel mai mare exportator, se inspiră de la doi producători auto foarte diferiți – Toyota și Tesla – în timp ce își urmărește extinderea în Europa și alte regiuni, a declarat pentru Reuters Yin Tongyue, președintele companiei.

Potrivit acestuia, Chery ia în considerare extinderea capacității de producție din Barcelona, unde are un parteneriat mixt și analizează de asemenea mai multe oportunități de a împărți facilități de producție cu producători auto europeni.

Fondată în 1996 pe malurile fluviului Yangtze, Chery și-a scos primul automobil de pe linia de asamblare în 1999.

Inițial s-a numit Cheery și se prezenta drept un brand accesibil și „vesel”. Acum se vede în modelul Toyota, sinonim cu calitatea, și al Tesla, companie cunoscută pentru inovație.

„Numim «double T» strategia noastră”, a declarat Yin într-un interviu acordat Reuters la sediul global al companiei din orașul Wuhu din estul Chinei. „Toyota plus Tesla”, a subliniat acesta.

Pentru Chery înseamnă producerea de mașini care să ofere atât calitatea necesară pentru a câștiga încrederea clienților pe termen lung, cât și tehnologia avansată pentru a atrage cumpărătorii mai tineri.

Producătorul auto chinez a vândut aproape 3 milioane de autoturisme anul trecut

Chery și concurenții BYD și Geely se numără printre producătorii auto chinezi care au bulversat industria globală cu vehicule electrice de ultimă generație la prețuri pe care producătorii tradiționali nu le pot egala.

Salonul auto anual al Chinei, organizat anul acesta la Beijing și deschis publicului începând de săptămâna aceasta, este acum cel mai mare eveniment de acest tip din lume.

Chery a vândut 2,8 milioane de mașini anul trecut, în creștere cu aproape 8% față de anul anterior, potrivit datelor din industrie. Compania produce marca sa Ebro în Spania într-o fostă fabrică Nissan din Barcelona, printr-un parteneriat local.

„În acest moment merg foarte bine”, a spus Yin despre operațiunile din Spania, adăugând că Chery dorește să „extindă această capacitate din Barcelona” și, eventual, să exporte mașini către alte piețe.

El a admis însă că deocamdată nu este sustenabil să fie transportate volume mari de automobile dintr-o țară în alta. În schimb, Chery vrea să producă mai mult pe piețele locale și caută activ parteneriate cu alți producători auto din Europa pentru a împărți facilități de producție. Yin nu a oferit detalii despre țările vizate.

„Putem împărți profiturile, putem împărți modelele”, a spus el despre potențialele colaborări.

Un autoturism Chery Omoda E5, FOTO: Xu Qin / Xinhua News / Profimedia

Expansiune globală a Chery

Vânzările globale ale companiei au crescut puternic în ultimii ani, aproape cvadruplându-se din 2020 până în 2025. Cu toate acestea, producătorul rămâne mult în urma rivalului intern BYD, care a vândut 4,6 milioane de mașini în 2025, devenind al cincilea producător auto din lume după volum.

Chery a lansat două noi mărci internaționale – Omoda și Jaecoo – în 2023. Anul trecut a vândut 380.000 de unități cumulate din cele două branduri, iar compania le-a transmis în weekendul trecut dealerilor și angajaților că țintește vânzări combinate de 1 milion de vehicule în 2027.

Producătorul auto a organizat în ultimele zile un „summit internațional de afaceri” la Wuhu. Reprezentanții companiei au spus că aproximativ 4.000 de persoane, inclusiv dealeri și furnizori internaționali, au participat.

SUV-ul Jaecoo 7 a avut performanțe deosebit de bune pe unele piețe și a fost cea mai vândută mașină din Marea Britanie în luna martie.

Vânzări alimentate de pariul pus pe SUV-uri

Brandurile Chery se bazează puternic pe vehicule utilitare sport (SUV-uri) – 2,3 milioane din cele 2,8 milioane de mașini vândute la nivel global anul trecut au fost SUV-uri – iar compania lucrează acum la modele mai mici pentru a-și diversifica gama.

Această orientare spre modele mai compacte este și un semn al ambițiilor globale ale Chery. Yin afirmă că, spre deosebire de europeni, clienții chinezi preferă în mod tradițional mașinile mari.

La fel ca restul rivalilor săi interni, Chery trebuie să facă față unui război dur al prețurilor pe piața internă, unde există peste 100 de mărci auto. Însă Yin a spus că crede că o consolidare mult așteptată a industriei este iminentă.

„În câțiva ani, probabil doar foarte puține vor supraviețui și vor rămâne sănătoase”, a spus el. „În momentul de față, acest proces se apropie”, a conchis el.