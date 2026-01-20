Un program “orientat pe impact” – Roxana Damaschin-Țecu, Fundația de Abilitare Speranța, despre Raiffeisen Comunități

Înscrierile pentru ediția 2025-2026 sunt în continuare deschise.

Fundația de Abilitare Speranța din Timișoara lucrează de peste 30 de ani cu copii cu nevoi speciale și cu familiile acestora, pentru a-i ajuta să se integreze mai ușor în școli și grădinițe obișnuite, dar și pentru a schimba preconcepțiile și atitudinile negative cu care se pot confrunta aceștia. Din 2018, a lansat și programul UnLoc, care sprijină traiul în comunitate pentru adulții cu diferite tipuri de dizabilități.

Roxana Damaschin-Țecu, co-fondatoarea programului UnLoc, spune că a aplicat la Acceleratorul Raiffeisen Comunități din 2024 și 2025, deoarece programul este orientat direct spre impact, și nu dedicat unei nișe specifice.

“Asta mi se pare destul de rar, în continuare în landscape-ul de funding, să ai abordarea aceasta. Noi lucrând în zona de social, dizabilitate și incluziune, suntem deseori percepuți ca făcând parte dintr-o nișă a profesioniștilor din servicii sociale. Dar nu este doar asta, întrucât accesibilitatea și incluziunea sunt despre toate aspectele vieții.

Asta a fost special: că am putut aduce componenta de dizabilitate și de accesibilizare a spațiilor publice într-o abordare mai largă.”

I-a ajutat să aibă parteneri care le-au permis să fie creativi și să aibă o abordare diferită pentru a-și construi și rafina proiectele.

“A doua tură am simțit-o mai competitivă. Era o finanțare pentru cohorta inițială și am văzut ce organizații faine au fost selectate. Fiind aliniați pe un anumit tip de impact, dar nu pe o anumită activitate, ne-am întâlnit cu organizații din domenii diferite. Am văzut ce fain și complementar se poate interveni, pentru un același SDG, și din perspectiva de mediu, ape, împăduriri, spații de joacă, educație.

Am încercat să aliniem și noi mai mult propunerea de proiect, construind atât pe nevoile celor pe care îi sprijinim, cât și pe problemele identificate în comunitate. Am creat o intervenție pe subiectul locuirii incluzive și al spațiilor nefolosite din oraș, idle. Ne dorim să analizăm cum le putem folosi, dintr-o perspectivă de dezvoltare urbană incluzivă și verde, ceea ce iarăși e foarte aliniat cu SDG-urile vizate.

De multe ori, lucrăm în izolare. Fiecare cu zona sa de intervenție, când, de fapt, mai multe organizații, din perspective diferite, contribuie la ceea ce este numit ca ”impact colectiv”. Prin proiect avem cadrul și contextul să aducem la aceeași masă oameni cu perspective diferite, dar complementare, din instituții diferite, dar chiar și din departamente diferite din aceeași instituție.”

Ca urmare a participării în cele două ediții ale programului Raiffeisen, Roxana spune că s-au schimbat câteva lucruri critice pentru ei: au reușit să aducă la masă diferiți parteneri de dialog, fiecare fiind parte egală la discuții.

“La nivel de dezvoltare organizațională, ne-am bucurat de structurarea și prioritizarea eforturilor de fundraising: am avut-o pe Alina Kasprovschi, Director la Fundația Comunitară București, ca mentor, și am lucrat pe baza unor obiective clare, am încercat lucruri noi și le-am testat. A fost un cadru de învățare ghidată, cu termene clare.”

În plus, conectarea cu alte organizații a adus valoare, deoarece a creat un mediu sigur pentru toți participanții să își arate limitările, să vorbească despre provocările cu care se confruntă.

“Tindem să fim critici cu noi înșine. Vezi potențialul, cunoști amploarea nevoilor și poate ajungi să crezi că e prea puțin ce faci; e ușor să fii copleșit și nu neapărat fericit cu ce ai reușit. Am avut o discuție faină cu Andreea Roșca și a fost de mare folos. A ajutat să ne conștientizăm propriile limite și să încercăm să fim mulțumiți cu ce reușim să facem, nu doar să ne uităm la cât de multe mai sunt de făcut.”

Dacă ar caracteriza programul Raiffeisen Comunități pe scurt, Roxana revine la ideea de orientare pe impact, pentru că acest concept stă la baza întregului proiect, de la modul în care e comunicat, la modul în care e gândită propunerea de finanțare, temele abordate. Recomandă și altor organizații să participe pentru componenta de dezvoltare organizațională.

“Este un program gândit suficient de larg cât să fie relevant pentru munca de bază a organizațiilor și se pliază pe nevoia organizației, nu invers.”

Înscrierile pentru ediția 2025/2026 a programului Raiffeisen Comunități, organizat de Raiffeisen Bank România și Asociația pentru Relații Comunitare, sunt în continuare deschise.

La program pot aplica organizații partenere care au direcții de intervenție aliniate la strategia de dezvoltare locală și la un Obiectiv de Dezvoltare Durabilă. Organizația coordonatoare trebuie să aibă minimum doi ani de activitate și un buget anual sub 2,5 milioane de lei.

Programul pune la dispoziție un buget total de 4 milioane de lei și oferă granturi cuprinse între 250.000 și 350.000 de lei. ONG-urile și partenerii lor se pot înscrie în perioada 18 noiembrie 2025 – 23 ianuarie 2026. Modulul de incubare va avea loc în luna martie 2026, iar câștigătorii ediției vor fi anunțați în mai 2026.

Mai multe detalii despre înscrieri la Raiffeisen Comunități sunt disponibile pe https://www.raiffeisencomunitati.org.

Articol susținut de Asociația pentru Relații Comunitare