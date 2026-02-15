Un programator de top avertizează că inteligența artificială are un „efect vampiric” care necesită limite

Un inginer de software veteran din Silicon Valley spune că programatorii trebuie să învețe „cum să spună «nu», și asta foarte repede”, pentru că altfel riscă să fie „zdrobiți” de instrumentele de inteligență artificială (AI), relatează Business Insider.

Steve Yegge, care s-a înscris la liceu la vârsta de 11 ani și l-a absolvit la 14, și-a început cariera de programator în 1992 și a lucrat apoi cu Jeff Bezos la Amazon, în primii ani ai companiei. Ulterior, a fost, timp de 12 ani, programator senior la Google. Însă noua sa experiență cu programarea asistată de AI îl face să spună că instrumentele de inteligența artificială sunt construite într-un mod care pot duce la epuizare profundă.

„Există un efect vampiric al AI, prin care te entuziasmează, muncești extrem de mult și ajungi să captezi o cantitate uriașă de valoare”, a declarat recent Yegge pentru newsletterul și podcastul „The Pragmatic Engineer”.

Yegge a spus că și companiile trebuie să înțeleagă că, deși AI îi poate face pe ingineri mai productivi ca niciodată, împingerea lucrurilor la limită nu va face decât să ducă la epuizarea forței de muncă.

„Cred cu adevărat că fondatorii, liderii de companii și liderii din inginerie, la toate nivelurile, până la managerii direcți, trebuie să fie conștienți de acest lucru și să realizeze că s-ar putea să obții doar trei ore productive de la o persoană care face «vibe coding» la viteză maximă. Așa că îi lași să lucreze trei ore pe zi? Răspunsul este da, sau compania ta se va prăbuși”, a spus el. „Așa că îi lași să lucreze trei ore pe zi? Răspunsul este da, sau compania ta se va prăbuși”.

„Vibe coding” e termenul care a devenit popular în ultima perioadă pentru a face referire la programarea asistată pe calculator, în care o bună parte din codul-sursă sau alte sarcini sunt completate de instrumente AI.

Tot mai mulți programatori semnalează oboseala provocată de munca asistată de AI

Business Insider notează însă că inginerii de software încep să își exprime tot mai des îngrijorările legate de „oboseala provocată de AI”. Inginerul-cercetător Siddhant Khare, care dezvoltă instrumente AI, a publicat recent un eseu despre cum inteligența artificială a accelerat ritmul muncii sale până într-un punct în care ajunsese să-l epuizeze.

Yegge subliniază că inginerii trebuie să își stabilească limite atunci când fac „vibe coding”.

„Oamenii trebuie să învețe arta de a se opune, de a spune nu”, a spus acesta în interviul pentru „The Pragmatic Engineer”.

Până atunci, spune Yegge, el și colegii săi ingineri dorm ziua și devin tot mai obosiți.

„Ajung să dorm în timpul zilei și vorbesc cu prieteni din startup-uri, iar și ei ajung să doarmă în timpul zilei”, a spus el. „Începem să fim obosiți și irascibili”, a mai spus programatorul veteran.

FOTO articol: Groomfeelar, Dreamstime.com.