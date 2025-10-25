Un pui de gorilă, subiect de dispută între Turcia și Nigeria. „Nu există nicio logică în acțiunile guvernului turc”

Gorila cu Zeytin cu un îngrijitor de la grădina zoologică din Istanbul Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Decizia Turciei de a păstra puiul de gorilă africană salvat de la trafic „nu are nicio logică”, a declarat sâmbătă directoarea sanctuarului nigerian de faună sălbatică care se pregătea să-l primească pe Zeytin înaintea reîntoarcerii în habitatul său natural, informează AFP, preluată de Agerpres.

Primata a fost descoperită, pe când avea cinci luni, pe aeroportul din Istanbul într-o cutie de lemn plasată în cala unui avion Turkish Airlines care venea din Nigeria şi se îndrepta spre Thailanda. Puiul a fost plasat apoi într-o grădină zoologică situată pe colinele din apropierea Istanbulului pentru a se reface.

Nigeria a solicitat reîntoarcerea gorilei în sălbăticie, iar autorităţile turce din domeniul conservării au lansat acest proces, pe care l-au întrerupt însă după ce un test ADN a confirmat că Zeytin aparţine unei specii care nu este nativă din Nigeria.

Vineri, responsabilii turci au anunţat că Zeytin nu va fi returnat Nigeriei, ci va rămâne într-o grădină zoologică din Turcia. Fundaţia Pandrillus din Nigeria se pregătea să-l găzduiască pe Zeytin alături de o altă gorilă tânără din aceeaşi subspecie înainte de a-i trimite pe amândoi într-un sanctuar dintr-o ţară din Africa Centrală.

„Suntem extrem de dezamăgiţi. Nu există nicio logică în acţiunile guvernului turc”, a declarat pentru AFP directoarea fundaţiei Pandrillus, Liza Gadsby. „Chiar dacă Turcia nu vrea să-l trimită în Nigeria, ci direct într-un sanctuar de gorile, e bine. Dar trebuie să facă ceea ce trebuie pentru acest animal”, a adăugat ea.

„Au făcut ceea ce trebuia atunci când l-a confiscat iniţial”, dar să-l păstreze în Turcia „este contrar tuturor obligaţiilor pe care le au ca semnatari ai CITES”, a mai spus Gadsby.

Turcia invocă întocmai această Convenţie referitoare la comerţul internaţional cu specii de faună şi de floră sălbatică ameninţate cu extincţia pentru decizia de a păstra puiul de gorilă.

Sanctuarul mai găzduieşte o gorilă, care a fost confiscată de grănicerii nigerieni în urmă cu mai bine de zece ani. În urma deciziei Turciei, Gadsby a declarat că centrul nigerian va începe luni procesul privind reintroducerea celeilalte gorile în mediul său natural. „Nu am avut niciodată intenţia de a o păstra”, a spus ea.

Potrivit Traffic, un ONG britanic specializat în protejarea faunei sălbatice, comerţul cu pui de maimuţe antropoide este în creştere: tot mai mulţi cumpărători încearcă să îi transforme în animale de companie sau să îi utilizeze în grădini zoologică, companii de circ, spectacole şi pe reţelele de socializare.

Puii de gorilă sunt vizaţi în mod special de acest fenomen, deoarece sunt foarte manevrabili şi uşor de transportat, au subliniat reprezentanţii ONG-ului Traffic.