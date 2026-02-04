Un raport din Congresul SUA chestionează anularea alegerilor din România și susține că Bruxelles-ul se amestecă prin cenzură în alegerile statelor membre

Un raport preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din România, republicanii din această comisie observând că nu există dovezi ale amestecului Rusiei și acuzând Comisia Europeană că interferează, prin cenzură, în alegerile din statele membre. Comisia Europeană a respins acuzațiile, spunând că sunt complet nefondate.

Comisia Europeană interferează în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre UE, inclusiv în România, susține un raport preliminar redactat de Comisia juridică a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, dominată de republicanii președintelui Donald Trump.

Parte din raport se bazează pe informații oferite Comisiei juridice a Congresului SUA de către oficialii TikTok.

De la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor europene din iunie 2024, spune raportul, citat de Agerpres.

Documente care nu sunt publice prezentate Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților demonstrează că aceste presiuni au fost exercitate în mod regulat pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale UE, adaugă documentul aflat pe site-ul Comisiei Juridice.

Comisia juridică a Camerei Reprezentanților este prezidată de republicanul Jim Jordan, din Ohio, care investighează reglementările europene în domeniul tehnologiei de la începutul anului 2025.

Miliardarul Elon Musk, un aliat al lui Trump, a salutat publicarea raportului într-o postare pe X cu mesajul „Tiranii adoră cenzura”.

Acuzațiile au stârnit o reacție vehementă din partea Comisiei Europene. „Sunt niște absurdități. Complet nefondate”, a declarat Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt pentru afaceri digitale al executivului UE, citat de Le Monde.

Semne de întrebare privind anularea alegerilor din România

România este menționată de 113 ori în raportul preliminar, autorii documentului punând sub semnul întrebării necesitatea anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Concret, raportul susține că cele mai agresive măsuri de cenzură ale UE au fost adoptate în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de candidatul populist independent, puțin cunoscut, Călin Georgescu.

Decizia, observă raportul, a fost luată după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne ale TikTok prezentate comisiei americane par să contrazică această versiune a evenimentelor, se arată în raport. TikTok a informat Comisia Europeană că „nu a găsit și nici nu i s-au prezentat dovezi” care să susțină afirmația-cheie a autorităților române privind o interferență rusă, spune raportul.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, presa a relatat, citând dovezi furnizate de autoritatea fiscală din România, că presupusa campanie de interferență rusă fusese, de fapt, finanțată de un alt partid politic românesc, mai spune raportul, citând o informație dezvăluită inițial de site-ul de investigații Snoop.

Dar rezultatele alegerilor nu au fost niciodată restabilite, iar în mai 2025, candidatul preferat de establishment a câștigat președinția României în alegerile reprogramate, spun autorii documentului Comisiei juridice.

Acuzații de cenzură la adresa autorităților din România și de la Bruxelles

Raportul SUA mai susține că înaintea alegerilor din 2024, autoritățile române au făcut în repetate rânduri solicitări de eliminare a conținutului, în afara procesului oficial DSA, folosind interpretări extinse ale propriilor competențe pentru a impune eliminarea conținutului politic.

După cum a declarat ulterior TikTok Comisiei Europene, platforma era „reticentă față de abordarea foarte informală” a solicitărilor de eliminare „adoptată de Autoritatea Electorală Populară în contextul alegerilor din România, în special potențialul de influență politică asupra procesului și/sau eliminarea nejustificată a conținutului legal (cum ar fi discursurile politice)”.

TikTok a remarcat că argumentele juridice care însoțeau aceste solicitări de eliminare – atunci când existau – „urmăreau să transmită o interpretare foarte largă” a puterii autorității electorale.

De exemplu, autoritățile române au cerut TikTok „să elimine conținutul pe motiv că era „lipsit de respect și insulta partidul PSD”, spune raportul.

Între primul tur al alegerilor și anularea acestuia, ordinele autorităților române au fost și mai agresive, susține raportul: autoritățile de reglementare au comunicat TikTok că „toate materialele care conțin imagini cu Călin Georgescu trebuie eliminate”.

Aceste acțiuni – reducerea la tăcere a criticilor unui candidat și a susținătorilor altuia – sunt profund antidemocratice. TikTok a fost de acord, refuzând să elimine postările private ale cetățenilor în favoarea lui Georgescu pe motivul libertății de exprimare, mai spune raportul Congresului SUA.

Pe măsură ce acuzațiile de interferență rusă s-au intensificat, Comisia Europeană a solicitat, de asemenea, informații despre practicile TikTok în materie de moderare a conținutului politic, întrebând despre „modificările” aduse „proceselor, controalelor și sistemelor TikTok pentru monitorizarea și detectarea oricăror riscuri sistemice”, spune raportul.

Comisia Europeană a folosit această narațiune încă nedovedită pentru a presa TikTok să se angajeze într-o cenzură politică mai agresivă, susține raportul.

Drept răspuns, TikTok a informat Comisia că va cenzura conținutul care conține termenii „lovitură de stat” și „război” – discursuri politice clare legate de percepția privind denaturarea procesului democratic din România – „în următoarele 60 de zile, pentru a atenua riscul de narațiuni dăunătoare”, mai spune documentul redactat de Comisia juridică a Congresului SUA.

Ce investighează Comisia juridică

Conform raportului, Comisia Europeană încearcă să influențeze statele membre ale UE prin controlul discursului politic în perioadele electorale.

Cel mai frapant este faptul că, în 2024, Comisia Europeană a publicat un ghid electoral în cadrul DSA, care impune platformelor să adopte măsuri suplimentare de cenzură înaintea unor alegeri europene importante, spune raportul SUA.

Aceste orientări electorale ale DSA au fost prezentate drept bune practici voluntare. Însă, în spatele ușilor închise, Comisia Europeană a precizat clar că orientările erau obligatorii, se arată în raport.

Raportul mai acuză oficialii UE că au exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul legat de vaccinurile COVID-19, războiul din Ucraina, problemele transgender și alte subiecte.

În prezent, Comisia juridică a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite investighează modul și măsura în care legile, reglementările și hotărârile judecătorești străine obligă, constrâng sau influențează companiile să cenzureze libertatea de exprimare în Statele Unite.

În cadrul acestei activități de supraveghere, comisia a emis citații către zece companii din domeniul tehnologiei, solicitându-le să prezinte comunicările cu guverne străine, inclusiv cu Comisia Europeană și statele membre ale UE, privind moderarea conținutului.

Răspunsul Comisiei Europene

Comisia Europeană a respins vehement acuzațiile din raport.

„În ceea ce privește ultimele acuzații de cenzură, sunt niște absurdități. Complet nefondate”, a declarat Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri digitale.

Regnier a subliniat de asemenea capacitatea platformelor online de a „influența algoritmic alegerile” și eforturile Europei de a asigura „alegeri libere și corecte”.

„Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa”, a afirmat Regnier, adăugând că DSA „protejează acest drept împotriva marilor companii tehnologice”.