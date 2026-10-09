Un război în Africa este pe cale să reizbucnească după 25 de ani. Acuzații reciproce de agresiune

Etiopia a acuzat de „agresiune flagrantă” Eritreea, care a desfăşurat în ultimele zile trupe în provincia Tigray din partea de nord a teritoriului etiopian, în timp ce Eritreea a acuzat la rândul său Etiopia că desfăşoară „un război de agresiune” prelungit împotriva sa, o escaladare a retoricii dintre cele două ţări vecine care creşte riscul unui nou război deschis între ele, relatează vineri AFP, preluată de Agerpres.

Eritreea a obţinut independenţa faţă de Etiopia în 1993, după decenii de război. Cele două ţări au purtat apoi încă un război sângeros între 1998 şi 2000 din cauza diferendelor teritoriale.

Relaţiile lor bilaterale au cunoscut o îmbunătăţire după venirea la putere în 2018 a premierului etiopian Abiy Ahmed, care a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2019 pentru eforturile sale de reconciliere cu preşedintele eritreean Isaias Afwerki, aflat la putere de la independenţa ţării sale în 1993, dar în ultimi ani aceste relaţii s-au degradat din nou, cu acuzaţii reciproce de destabilizare internă.

Trupele eritreene sunt prezente de câteva zile în provincia etiopiană nordică Tigray, efectivele acestora fiind estimate de o sursă de securitate străină a fi cuprinse între 5.000 şi 8.000 de soldaţi. Armata etiopiană a folosit drone împotriva lor miercuri la Adigrat, un oraş situat la aproximativ 40 km sud de graniţa cu Eritreea, iar forţele eritreene s-au retras mai la nord.

Prezenţa trupelor eritreene în Tigray, regiune la graniţa cu Eritreea, este „un act de agresiune flagrant care justifică exercitarea de către Etiopia a dreptului său legitim la autoapărare”, a afirmat ministrul etiopian de externe, Gedion Timothewos, într-o scrisoare trimisă joi tuturor membrilor Consiliului de Securitate al ONU.

În replică, un oficial eritreean, ministrul informaţiilor Yemane Gebremeskel, a acuzat că „regimul etiopian desfăşoară de fapt de mai bine de trei ani un război de agresiune neprovocat împotriva Eritreei”.

Această escaladare verbală vine la mai mult de două săptămâni de la reluarea luptelor în nordul Etiopiei între armata federală etiopiană şi trupele Frontului Popular de Eliberare a Tigray (TPLF), formaţiunea politică ce conduce din aprilie de facto acest stat regional din nordul Etiopiei. Addis Abeba acuză Asmara că oferă de mai multe luni sprijin militar rebelilor TPLF.

Între timp, forţele rebelilor s-au retras din două oraşe situate în nordul regiunii Tigray, respectiv din Adigrat şi de asemenea din Shire, un oraş mai mare ce dispune şi de un aeroport, închis însă odată cu reluarea luptelor. Armata etiopiană, susţinută de Forţa de Pace din Tigray (TPF), o miliţie afiliată unei facţiuni disidente a TPLF care s-a alăturat guvernului federal, a intrat sămbătă fără luptă în capitala regională Mekele, care fusese deja abandonată de forţele rebelilor.