Un record meteo spectaculos. Locul din România unde au fost temperaturi de vară la mijloc de februarie

Într-un mic oraș din județul Buzău, în urmă cu zece ani au fost temperaturi de vară la jumătatea lunii februarie. Temperatura a fost de 26 de grade Celsius, atunci, la Pătârlagele, fiind maxima absolută pentru luna februarie în țară. A fost cea mai timpurie temperatură de vară înregistrată vreodată în România.

Meteorologii numesc „zile de vară” acele zile în care maximele depășesc sau egalează valoarea de 25 de grade Celsius. Dintre toate lunile anului, doar în decembrie și ianuarie nu au fost astfel de temperaturi în România.

În a doua lună din an au fost de doar două ori temperaturi de peste 25 de grade Celsius în țară. Pe 27 februarie 1995 au fost 26 de grade Celsius la Medgidia. La fel s-a întâmplat pe 16 februarie 2016, la Pătârlagele (record egalat).

Statia meteo Patarlagele (foto ANM)

Recordul din 2016 este mai special prin faptul că a apărut atât de repede în an, practic cu 11 zile mai devreme decât în 1995. În acea zi de 16 februarie, acum un deceniu, au fost alte trei temperaturi de vară: +25,7 °C la București Filaret, +25,6 °C la Râmnicu Sărat și +25 °C la Buzău. Februarie 2016 a fost, în medie, cu 4,9 grade Celsius mai caldă în România decât media, arată datele ANM,

La Pătârlagele, în februarie, diferența dintre temperatura minimă a zilei și cea maximă este în medie de 12-13 °C, însă în ziua recordului a fost de 25 de grade. Mai exact, dimineața minima a fost de + 1 C, iar apoi maxima, de +26 de grade Celsius.

În luna recordului (februarie 2016) au fost patru zile cu maxime de peste 20 grade Celsius în orașul din județul Buzău, iar în cea mai rece noapte au fost -9 grade. În cele mai calde nopți de februarie minimele scad până la 5-6 grade în orașul cu 6.000 de locuitori.

Harta temperaturilor pe 16 februarie 2016 (foto infoclimat.fr)

Stația meteo funcționează de la 1961 și este așezată în depresiunea Pătârlagele, la o altitudine de 290 m, pe cursul superior al râului Buzău, arată o descriere publicată de ANM.

La Pătârlagele, se mai spune în descriere, sunt cele mai favorabile condiții din România pentru apariția vântului cald și uscat denumit foehn. Fenomenul este mai frecvent la sfârșitul iernii și începutul primăverii și se manifestă prin creșteri bruște ale temperaturii, de 5–10 °C în doar 15–30 de minute.

Foarte rar, la mijloc de februarie poate să ningă extrem de mult, iar recordul pentru stratul de zăpadă este din 14 februarie 2012, când au fost 67 cm grosime. În general sunt puține precipitații în lunile de iarnă.

Regiunea face parte din Subcarpații de curbură. În cele mai reci zile de iarnă temperatura a scăzut la sub -20 grade Celsius în orașul situat la 60 km de Buzău.