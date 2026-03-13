Un record meteo vechi de 125 de ani a fost depășit în România

Februarie a fost una dintre cele mai umede luni de iarnă, cantitatea totală de ploi și de ninsori fiind cu 71% peste medie, arată datele ANM. Au fost zone din Muntenia unde s-au depășit și recorduri de la 1901, iar Bucureștiul a avut parte de un strat de zăpadă de 45 cm grosime.

Cantitatea totală medie de precipitații pe țară din luna februarie 2026 a avut valoarea de 65 mm, fiind cu 71% mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020).

La două stații meteo precipitațiile au fost cu 600% peste normalul perioadei: Buzău și Râmnicu Sărat, iar la Buzău a fost depășit recordul stabilit la 1901. S-au stabilit recorduri absolute de precipitații pentru februarie și la stațiile meteo Băneasa și Afumați din Capitală. În București, luni februarie foarte umede au fost în 1954, 2018 și 1901.

Cantitatea lunara de precipitaii in Romania, in februarie 2026 (sursa ANM)

Recorduri absolute de precipitații pentru luna februarie

La opt stații meteo au fost depășite recordurile absolute de precipitații pentru luna februarie. În două orașe au picat recorduri de acum peste șapte decenii: Focșani și Sfântu Gheorghe (Covasna). În nord-vest a plouat mai puțin decât ar fi normal, iar la stația meteo Ocna Șugatag din Maramureș, precipitațiile au fost la jumătate față de media pe trei decenii.

Cea mai mare cantitate lunară de precipitații s-a înregistrat luna trecută la stația meteorologică Bâlea Lac și a fost de 132,7 mm.

În februarie a nins mult, iar cea mai mare valoare a grosimii stratului de zăpadă, 203 cm, s-a înregistrat la stația meteo Vf. Omu (Munții Bucegi), iar la Bâlea Lac s-au măsurat 197 cm, mai arată datele ANM.

Temperatura medie lunară a aerului pe țară din februarie 2026 a avut valoarea de 1,2 °C, fiind cu 1,2 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020).

Temperatura medie a lunii februarie 2026 a avut valori cuprinse între -7,6 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 5,3 °C, la Lugoj și Oravița. Temperaturile absolute au variat între -17,7 C și +16,8 C.

