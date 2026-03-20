Un referendum de reformă a justiției promovat de Meloni în Italia s-a transformat într-un conflict cu opoziția, care testează forța prim-ministrei

Adversarii politici și oameni din sistemul judiciar spun că reforma dorită de guvernul de dreapta va afecta independența și va slăbi puterea instanțelor. Sondajele de opinie spun că un rezultat al referendumului din 22-23 martie este greu de anticipat, scriu Reuters și Politico.

Un referendum privind reforma justiției în Italia testează forța politică a prim-ministrei Giorgia Meloni și ar putea pune capăt unei perioade favorabile politicienei de dreapta, oferind în schimb opoziției fragmentate impulsul necesar pentru a forma o alianță în perspectiva alegerilor de anul viitor.

Italienii vor vota în perioada 22-23 martie asupra unei propuneri de separare a carierelor judecătorilor și procurorilor, ce împarte Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care se autoguvernează, în două organisme, cu membri care ar fi desemnați prin tragere la sorți, în loc să fie aleși prin vot, scrie Reuters.

Deși se concentrează pe guvernanța sistemului judiciar, referendumul s-a transformat inevitabil într-o confruntare politică între tabăra „Da”, a guvernului, și cea „Nu”, a opoziției.

Analiștii citați de Reuters spun că majoritatea oamenilor vor vota probabil pe baza preferințelor politice, acordând puțină atenție conținutului reformei, după o campanie dură marcată de afirmații nefondate privind impactul potențial al reformei din partea ambelor tabere.

„Doar o mică minoritate a italienilor cunoaște bine problema. Mulți se vor orienta în schimb către liderii partidelor și ai coalițiilor, care încearcă cu toții să-și mobilizeze alegătorii pentru a câștiga”, a declarat Fabrizio Masia, șeful institutului de sondaje EMG, citat de Reuters.

Nu este necesar un cvorum de participare pentru validarea votului.

Conflict cu judecătorii

Prin încercarea de a reforma sistemul judiciar, Meloni se aventurează într-unul dintre cele mai explozive domenii din Italia, expunându-se acuzațiilor că ar interveni într-un sistem judiciar independent, pe care dreapta l-a atacat adesea pentru presupusa sa apropiere de stânga, scrie Politico.

Dezbaterea pe tema justiției merge până la faimoasele anchete care au decimat establishmentul creștin-democrat în anii 1990 și până la fostul premier Silvio Berlusconi, care s-a confruntat cu 35 de dosare penale și s-a contrat constant cu judecătorii, pe care i-a numit „cancerul democrației”.

Susținătorii lui Meloni spun că reformele propuse vor moderniza un sistem judiciar adesea criticat ca fiind lent, politizat și lipsit de responsabilitate, aliniindu-l mai bine la alte modele europene.

„Reforma vizează modernizarea sistemului judiciar, pentru a-l face mai echitabil, mai responsabil și mai independent, liber de presiuni politice și de facționalismul care i-a afectat credibilitatea și autoritatea”, a declarat Meloni săptămâna aceasta pentru cotidianul Il Dubbio.

Campania a pus-o pe Meloni în opoziție cu sindicatul magistraților ANM, care susține că reforma ar slăbi independența justiției și ar spori interferența politică.

Guvernul respinge aceste critici, afirmând că reforma este necesară pentru a pune capăt alegerii politizate a membrilor CSM, după ce scandalurile au scos la iveală înțelegeri secrete privind numirile procurorilor de rang înalt.

Ce spune guvernul, ce văd criticii

În practică, schimbările dorite sunt foarte tehnice. Acestea vizează modul în care judecătorii și procurorii sunt conduși, angajați și sancționați, separând parcursurile lor profesionale și restructurând organismele de supraveghere judiciară.

Pentru viceministrul Justiției, Francesco Paolo Sisto, reforma ar fi trebuit adoptată de mult timp. El a susținut că separarea magistraților de procurori ar consolida echitatea și încrederea publicului în instanțe.

Criticii, însă, văd ceva mai insidios. Aceștia consideră că reforma seamănă mai puțin cu o inițiativă neutră de modernizare și mai mult cu o încercare de a slăbi independența justiției și de a spori controlul politic asupra procurorilor, scrie Politico.

Această percepție este întărită de retorica din ce în ce mai conflictuală a guvernului față de instanțe.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a acuzat o parte a sistemului judiciar că acționează ca o „opoziție” politică față de guvern, în timp ce viceprim-ministrul Matteo Salvini, care a fost de mai multe ori urmărit penal pentru politicile sale dure în materie de migrație, îi prezintă în mod obișnuit pe judecători ca fiind motivați politic.

Meloni însăși a prezentat adesea hotărârile judecătorești ca obstacole în calea agendei sale.

La o conferință de presă din ianuarie, ea a dat vina pe deciziile instanțelor pentru subminarea încercărilor sale de a adopta măsuri mai dure de menținere a ordinii publice, întrebând: „Cum se poate apăra securitatea italienilor dacă fiecare inițiativă menită să facă acest lucru este anulată sistematic de unii judecători?”

Pentru adversarii săi, acesta este exact genul de limbaj care alimentează impresia că reforma vizează mai degrabă dominația într-o luptă pentru putere care durează de zeci de ani, între dreapta politică și judecători.

„O încercare de a controla sistemul judiciar”

Fostul procuror Piercamillo Davigo, care a făcut parte din echipa „Mani Pulite”, a declarat pentru Politico că reforma este o încercare politică de a subjuga sistemul judiciar.

„Este o încercare de a controla sistemul judiciar, întrucât în Italia acesta este puternic și cu adevărat independent, nefiind condus de politicieni”, a declarat el.

„Această reformă va afecta independența și va slăbi puterea instanțelor, conferind guvernului mai multă putere, întrucât acesta controlează instanța disciplinară”, a spus fostul procuror.

Davigo a respins afirmația guvernului potrivit căreia judecătorii ar fi obstrucționat politicile în scopuri politice, susținând că instanțele aplicau, de fapt, constrângeri legale, inclusiv legislația europeană, atunci când au limitat inițiativele guvernului, inclusiv planurile de a trimite migranții în centre de procesare din Albania.

Liderii opoziției susțin această critică. Giuseppe Conte, liderul Mișcării 5 Stele, a declarat că reforma nu ar contribui în mod semnificativ la soluționarea întârzierilor cronice din sistemul judiciar și că, dimpotrivă, face parte dintr-o acțiune mai amplă de acaparare a puterii instituționale.

„Adevăratul obiectiv este să divizezi și să domini”, a declarat Conte pentru Politico.

Semnificația politică a rezultatului

Sondajele publicate înainte de intrarea în vigoare a embargoului de două săptămâni au arătat că cele două tabere sunt la egalitate, oponenții reformei câștigând teren pe fondul speculațiilor că mulți susținători de dreapta ar putea rămâne acasă, din apatie.

Meloni a exclus posibilitatea demisiei în cazul unei înfrângeri, o mișcare percepută pe scară largă ca o încercare de a descuraja alegătorii opoziției să se prezinte la urne în număr mare, în speranța de a o înlătura de la putere.

Analiștii au observat însă că referendumurile din Italia se transformă de obicei în voturi de încredere în guvern, iar Meloni este perfect conștientă de faptul că fostul prim-ministru Matteo Renzi a fost nevoit să demisioneze în urma eșecului referendumului privind reforma constituțională din 2016.

Coaliția de guvernare – care include partidul ei, Frații Italiei, Liga și Forza Italia – rămâne mai populară decât stânga, care încă se străduiește să formeze o alianță stabilă în jurul Partidului Democrat și al Mișcării 5 Stele.

„O victorie a taberei «Nu» ar putea da un nou impuls eforturilor de a construi un bloc de centru-stânga, provocând totodată probleme în rândurile lui Meloni”, a declarat analistul Masia, citat de Reuters.

Dacă reforma va fi adoptată, însă, Meloni ar primi un impuls major, pe măsură ce se apropie de sfârșitul mandatului său, confruntându-se cu consecințele războiului tot mai extins împotriva Iranului și cu o economie stagnantă.

„O victorie a guvernului ar consolida proiectul său politic pe termen lung, având în vedere și alegerile din 2027”, a declarat Emanuele Massetti, profesor de științe politice la Universitatea din Trento.