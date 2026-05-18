Un rival obscur al bitcoin a început să crească brusc pe fondul îngrijorărilor provocate de AI

ZEC, o criptomonedă lansată în 2016, și-a văzut prețul crescând cu 50% într-o lună, chiar și în condițiile în care bitcoin se luptă să iasă din perioada sa de stagnare. Principala criptomonedă de pe piață a crescut cu aproximativ 6% în același interval, relatează Business Insider.

Tokenul ce folosește blockchain-ul Zcash este în mare parte necunoscut, în afara unui grup de adoptatori timpurii proeminenți, care apreciau criptomoneda pentru accentul pus pe confidențialitate.

Timp de ani de zile, ZEC și ZCash au primit puțină atenție înainte de a înregistra pe neașteptate o creștere puternică spre sfârșitul lui 2025.

„Oamenii sunt interesați de ZCash pentru că reprezintă una dintre puținele rețele crypto importante construite în jurul confidențialității financiare ca funcție de bază, nu ca idee adăugată ulterior”, a declarat pentru Business Insider Daniel Reis Faria, directorul Zerostack, o firmă de administrare de active axate pe flexibilitate și confidențialitate.

„Pe măsură ce supravegherea crește atât în finanțele tradiționale, cât și pe blockchain, există un interes reînnoit pentru active care păstrează flexibilitatea și confidențialitatea”, argumentează acesta.

„Ceea ce oferă Zcash și nu oferă bitcoin”

Reis Faria susține că Zcash atrage nu doar traderii de criptomonede, ci și instituțiile, deoarece protejează detaliile tranzacțiilor lor.

„Ceea ce oferă Zcash și nu oferă bitcoin este capacitatea de a efectua tranzacții protejate”, subliniază el. „Bitcoin este adesea perceput greșit ca fiind anonim, dar în realitate este foarte transparent și ușor de urmărit”, amintește finanțistul.

Mai mulți experți consultați de BI afirmă că, într-o lume tot mai influențată de AI și de instrumente puternice care ar putea compromite securitatea oferită de criptografie, nevoia de confidențialitate este în creștere.

În ianuarie, un analist de la banca de investiții Jefferies a prezis că ascensiunea calculului cuantic va reprezenta în viitor una dintre principalele amenințări pentru bitcoin.

Ascensiunea AI testează tot mai mult sistemele de criptografie

Între timp, un bărbat care nu a putut să își acceseze portofelul digital cu criptomonede timp de 11 ani a susținut săptămâna trecută că a folosit Claude, modelul AI al Anthropic, pentru a forța accesul în el, determinând chatbotul să testeze 3,5 trilioane de parole.

Samantha Bohbot, directoare pentru creștere la firma de investiții în active digitale RockawayX, afirmă că nu este surprinsă de recentele achiziții masive de Zcash.

„Monedele axate pe confidențialitate au devenit mai interesante, mai ales odată cu ascensiunea LLM-urilor”, afirmă aceasta, referindu-se la Modelele Lingvistice Mari, tehnologia din spatele ChatGPT și a majorității chatboților de pe piață.

„Oamenii oferă modelelor mai multe date personale decât au oferit vreodată oricărei alte tehnologii, iar în timp vor dori să își protejeze mai mult confidențialitatea datelor. Banii și utilizarea LLM-urilor sunt domeniile în care această cerere se manifestă prima dată”, mai spune ea.