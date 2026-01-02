BREAKING Un român este dat dispărut după tragedia din Elveția / MAE face acum verificări

Imaginile publicate de mass-media elveţiană arată o clădire în flăcări şi serviciile de urgenţă în apropiere. Sursa Foto: X

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a primit o sesizare cu privire la dispariția unui român care se presupune că se afla, în noaptea de Revelion, în restaurantul Crans-Montana, din Eleveția, unde a izbucnit un incendiu în urma căruia zeci de persoane au murit și alte sute au fost rănite.

Autoritățile române sunt în contact cu familia unui român care este dispărut și se presupune că se afla în locul incendiului din Elveția, a confirmat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, pentru HotNews.

„MAE este în contact cu familia unui cetățean român presupus disparute în incendiu și colegii consuli oferă asistența necesară”, a transmis, pentru HotNews, reprezentantul MAE.

Autoritățile din România încearcă acum să afle dacă românul se afla în barul din Elveția care a fost curpins de flăcări în noaptea de Revelion

Ulterior, MAE a transmis printr-o precizare de presă mai multe detalii despre cazului românului dat dispărut.

„Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial. Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate”, a transmis MAE.

„În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene. Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate”, conform autorităților din România.

Cauza incendiului devastator din Elveția nu este clară, la două zile de la tragedie

Cauza producerii incendiului nu este clară. Procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud, a spus într-o conferință de presă că sunt avansate „mai multe ipoteze”, dar autoritățile au exclus ipoteza unui atac.

Unii martori cred că o „lumânare aniversară” de pe o sticlă de șampanie a aprins tavanul. Procurorul general a spus că nu poate confirma aceste informații.

Tragedia amintește de incendiul din Colectiv, în urma căruia au murit 65 de tineri.

Incendiul a izbucnit în noaptea de Revelion, la ora locală 1:30 (02:30 ora României) și a fost atât de violent încât identificarea tuturor victimelor ar putea dura săptămâni. Printre persoanele dispărute se află mai mulți cetățeni străini, printre care opt francezi și mai mulți italieni.

Câți oameni au fost uciși

Autoritățile elvețiene au susținut, joi după-amiază, o conferință de presă, în care au anunțat că, în urma incendiului puternic, au murit „aproximativ 40 de oameni”. Potrivit poliției, oameni din mai multe țări sunt victime ale incendiului. Este pentru prima dată când autoritățile oferă un bilanț al victimelor de la izbucnirea incendiului.

Anterior, poliția vorbea doar despre „zeci de morți”.

Alte cel puțin 115 de persoane au fost rănite, majoritatea cu arsuri grave, au declarat oficialii elvețieni. Majoritatea au fost transportate la spitalul din Valais, unde unitatea de terapie intensivă este acum plină, potrivit autorităților locale. Mulți alți pacienți au fost trimiși în alte spitale pentru tratament specializat pentru arsuri.

Cinci zile de doliu în Elveția

Elveția va ține cinci zile de doliu după incendiu. Președintele țării, Guy Parmelin, a descris incendiul ca fiind unul dintre cele mai grave evenimente din istoria Elveției.

„A fost o tragedie de proporții necunoscute”, a spus el, aducând un omagiu numeroaselor „vieți tinere care s-au pierdut”.