Ce se știe până acum despre tragedia din Elveția. „Am încercat să sparg geamul pentru a ajuta oamenii să iasă”

Strada pe care se află barul Le Constellation. Credit line: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

Zeci de oameni au murit și alți circa 100 au fost răniți, majoritatea grav, într-un incendiu care a izbucnit în barul Le Constellation, din stațiunea de schi Crans-Montana, din sud-vestul Elveției, în timpul petrecerii de Revelion. Cauza producerii incendiului nu este clară, dar unii oameni care au scăpat cu viață din bar spun că o lumânare aniversară peste o sticlă de șampanie a aprins tavanul, relatează BBC și Reuters.

Incendiul a izbucnit la ora locală 1:30 (02:30 ora României). Inițial, s-a raportat că este vorba despre o explozie. Cauza incendiului nu a fost încă confirmată, dar autoritățile au exclus ipoteza unui atac.

Câți oameni au fost uciși

Autoritățile elvețiene au susținut, joi, o conferință de presă în care au anunțat că, în urma deflagrației și incendiului puternic, au murit „câteva zeci” de oameni, iar alți aproximativ 100 au fost răniți. Potrivit poliției, oameni din mai multe țări sunt victime ale incendiului.

Un bilanț exact nu a fost încă publicat de oficialii elvețieni, dar Ministerul italian de Externe spune că, din informațiile transmise de poliția elvețiană, aproximativ 40 de persoane au murit.

Aproximativ 100 de persoane au fost rănite, majoritatea cu arsuri grave, au declarat oficialii elvețieni. Majoritatea au fost transportate la spitalul din Valais, unde unitatea de terapie intensivă este acum plină, potrivit autorităților locale. Mulți alți pacienți au fost trimiși în alte spitale pentru tratament specializat pentru arsuri.

La Spitalul Universitar din Lausanne au ajuns, până acum, 22 de persoane.

Cei mai mulți pacienți au vârste cuprinse în medie între 16 și 26 de ani și sunt „cele mai grave cazuri”, a declarat directoarea unității medicale Claire Charmet, pentru ziarul elvețian 24 Heures.

Zece elicoptere, 40 de ambulanțe și 150 de lucrători de urgență au fost trimiși la fața locului. Se depun în continuare eforturi pentru identificarea victimelor și returnarea cadavrelor familiilor cât mai repede posibil, a declarat procurorul șef al regiunii, Beatrice Pilloud.

Ambasadorul Italiei în Elveția spune că identificarea morților ar putea dura săptămâni. Anterior, ministrul italian de externe a declarat că identificarea va fi dificilă din cauza arsurilor grave.

Ce a cauzat focul?

Cauza este în prezent necunoscută, dar procurorul Pilloud a declarat că tragedia este tratată ca un incendiu și că „în niciun moment nu se pune problema unui atac”.

Întrebat despre rapoartele anterioare privind o explozie, oficialul regional de securitate Stéphane Ganzer a declarat că „nu detonarea unui dispozitiv exploziv a provocat incendiul, ci incendiul care, pe măsură ce s-a extins, a provocat o explozie și o conflagrație generală a localului”.

Două femei franceze care spun că se aflau în bar în acel moment au descris cum au văzut o chelneriță punând o lumânare aniversară pe o sticlă de șampanie.

Salvatori la locul incendiului care a mistuit barul Le Constellation din Crans-Montana pe 1 ianuarie 2026. Credit line: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

„Una dintre lumânări a fost ținută prea aproape de tavan, care a luat foc. În câteva secunde, întregul tavan era în flăcări. Totul era din lemn”, au declarat Emma și Albane pentru postul de televiziune francez BFMTV.

Ele au descris evacuarea ca fiind „foarte dificilă”, deoarece calea de evacuare era „îngustă”, iar scările pentru a ieși afară „și mai înguste”.

Comandantul poliției regionale, Frédéric Gisler, a declarat că fumul a fost văzut pentru prima dată ieșind din bar în jurul orei 01:30, ora locală, moment în care au fost chemate serviciile de urgență. Primii polițiști au ajuns rapid la fața locului, urmați de o desfășurare importantă de echipe de salvare, a spus Gisler.

Scene șocante descrise de martori

Un alt martor ocular al incendiului de la Le Constellation a povestit pentru BBC cum a intrat în clădirea care ardea pentru a încerca să salveze oamenii dinăuntru.



„Am auzit o explozie puternică și după aceea am văzut mult fum”, spune a spus martorul pentru BBC.



„Am crezut că fratele meu mai mic era înăuntru, așa că am venit și am încercat să sparg geamul pentru a ajuta oamenii să iasă”, a mai spus acesta.



El spune că odată ajuns înăuntru a văzut oameni „arzând din cap până în picioare, fără haine”.

„A fost foarte șocant”, a spus el.



Bărbatul spune că pompierii și medicii au intervenit, dar a încercat să ajute pe unde a putut, oferind apă și haine răniților, dându-i inclusiv geaca sa unui bărbat cu arsuri.

„A fost foarte tulburător pentru că am intrat în acest bar în fiecare zi a săptămânii… doar în ziua în care nu m-am mai dus, a ars”, a continuat el.

Ce se știe despre barul Le Constellation

Le Constellation este un bar mare din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, care există de mulți ani.



Deși stațiunea în sine este destul de luxoasă, Le Constellation nu era deosebit de extravagant, a relatat jurnalista Silvia Costeloe de la BBC, trimisă în stațiune.



La etaj, există o zonă cu ecrane TV unde oamenii merg să urmărească meciuri de fotbal. La parter este un bar mare unde probabil oamenii beau și dansau.



Putea găzdui până la 300 de persoane și avea o mică terasă, deși nu se știe câte persoane erau acolo în momentul incendiului.

Sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou sunt una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului pentru stațiunile de schi alpin și este probabil ca barul să fi fost plin de elvețieni și turiști care sărbătoreau începutul anului 2026.

