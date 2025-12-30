Un român înarmat cu un ciocan, arestat după ce a atacat doi pasageri la metroul din Paris

Polițiști inspectează măsurile de securitate din transportul public, la Paris, Franța, pe 6 ianuarie 2025. Credit line: Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bărbatul în vârstă de 26 de ani, născut în România, a încercat, luni, să jefuiască o pasageră, la staţia Temple, din centrul capitalei franceze. Ulterior, el a atacat-o pe fată și pe un alt pasager cu un ciocan, potrivit AFP, care citează surse poliţieneşti şi de la parchet.

Incidentul s-a petrecut luni, în jurul orei locale 13:00, la staţia Temple, pe linia 3 a metroului parizian. Suspectul a încercat să jefuiască o pasageră care nu s-a lăsat intimidată, astfel că bărbatul a lovit-o în faţă cu un ciocan.

Victima a fost uşor rănită la arcada sprâncenelor şi a fost declarată inaptă de muncă pentru o perioadă de opt zile.

Cu câteva momente înainte să o lovească pe fată, analiza înregistrărilor camerelor de supraveghere a arătat că bărbatul a comis un alt act de agresiune împotriva unui minor în vârstă de 17 ani, pasager la metrou.

La sosirea poliţiştilor, suspectul a ieşit din tren şi a aruncat ciocanul pe jos. Suspectul, născut în iulie 1999 în România, era în stare de ebrietate, a precizat Parchetul.

Bărbatul a fost arestat, iar în cazul său a fost deschisă o anchetă pentru tentativă de omor.

Pe 26 decembrie, tot pe linia 3 a metroului parizian, trei femei fuseseră uşor rănite cu un cuţit de un bărbat de 25 de ani, care a fost ulterior arestat în Val-d’Oise.