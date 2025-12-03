Un român puțin cunoscut de publicul din țară, dar activ în Asia, a cumpărat cu 2 milioane de euro o publicație în Franța / La ce campanie electorală a participat

Lucian Despoiu a achiziționat Atlantico, publicație de dreapta din Franța.

Lucian Despoiu, investitor în zona digitală, a cumpărat de la omul de afaceri francez Jean-Sébastien Ferjou publicația Atlantico, susține news.ro, care citează AFP.

Despoiu este mai puțin cunoscut în România, dar a avut o carieră de succes în piețe externe, mai ales în calitate de consultant politic, în zona digitală.

„Lucian Despoiu este fondatorul companiei Majoritas, specializată în campanii digitale, cu precădere în timpul alegerilor, şi care, potrivit site-ului său, a avut contracte în peste 40 de ţări începând din 2008”, scrie news.ro.

Potrivit informațiilor HotNews, Lucian Despoiu a lucrat, de pildă, pentru campania electorală a actualului președinte al Indoneziei, Prabowo Subianto, ales în octombrie 2024. Indonezia nu este doar cea mai mare țară musulmană a lumii, dar, cu 285 de milioane de locuitori, este a patra țară ca populație, fiind depășită doar de China, India și SUA. În Asia, Despoiu a mai lucrat pe zona de internet în Malaezia și Thailanda.

Despoiu a fost referit de presa indoneziană alături de președintele Subianto la o întâlnire pe care acesta a avut-o în SUA, imediat după alegerea acestuia.

Achiziția publicației Atlantico de către un român a fost remarcată în Franța inclusiv de titluri precum Le Figaro. În România, Despoiu a fost activ în zona de publicitate online, inițial prin firma Kondiment, mai cunoscută în țară decât Majoritas, dedicată pieței externe.